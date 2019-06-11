中共航艦遼寧號穿越宮古海峽入太平洋 日媒：牽制美中

2019-06-11 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



遼寧艦。（中新社） 分享 facebook 日本防衛省統合幕僚監部十一日發布新聞稿，中共海軍航空母艦遼寧號與伴航的五艘艦艇十日通過宮古海峽穿出島鏈，進入台灣東方的西太平洋水域。

這是遼寧號繼二○一六年、二○一八年後，第三度通過該海域。過程中沒有危險行為、也未侵犯日本領海。富士電視台指出，防衛省認為此舉可能是意在牽制台灣與美國，將持續進行警戒監視。

統合幕僚監部新聞稿指出，日本海上自衛隊第十二護衛隊所屬的「海霧號」、第十一護衛隊所屬的「山霧號」及第十四護衛隊所屬的「松雪號」，在日本時間十日上午七時左右，發現中共海軍051C型飛彈驅逐艦「石家莊號」（舷號116）及901型綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號965），通過沖繩縣久米島西北方約兩百七十公里海域，往東南方航行。

而後在晚間九時左右，松雪號及海上自衛隊第五航空群所屬的P-3C反潛機又發現中共航艦遼寧號及其護航艦群，包括052D型飛彈驅逐艦「西寧號」（舷號117）、054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）及「日照號」（舷號598），通過久米島西北方約三百五十公里海域，朝東南方向航行。之後，六艘中國艦艇通過沖繩本島及宮古島間海域南下，往太平洋方向航行。

呼倫湖號是中共海軍配合遼寧號航艦服役，新造的大型綜合補給艦，此次是海上自衛隊首度與其目視接觸。