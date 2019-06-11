親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

嘉義天空又破洞！雙瀑雨水傾瀉奇觀 攝影師空拍驚呼

中共航艦遼寧號穿越宮古海峽入太平洋 日媒：牽制美中

2019-06-11 19:50聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

遼寧艦。（中新社）
遼寧艦。（中新社）
分享
日本防衛省統合幕僚監部十一日發布新聞稿，中共海軍航空母艦遼寧號與伴航的五艘艦艇十日通過宮古海峽穿出島鏈，進入台灣東方的西太平洋水域。

這是遼寧號繼二○一六年、二○一八年後，第三度通過該海域。過程中沒有危險行為、也未侵犯日本領海。富士電視台指出，防衛省認為此舉可能是意在牽制台灣與美國，將持續進行警戒監視。

統合幕僚監部新聞稿指出，日本海上自衛隊第十二護衛隊所屬的「海霧號」、第十一護衛隊所屬的「山霧號」及第十四護衛隊所屬的「松雪號」，在日本時間十日上午七時左右，發現中共海軍051C型飛彈驅逐艦「石家莊號」（舷號116）及901型綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號965），通過沖繩縣久米島西北方約兩百七十公里海域，往東南方航行。

而後在晚間九時左右，松雪號及海上自衛隊第五航空群所屬的P-3C反潛機又發現中共航艦遼寧號及其護航艦群，包括052D型飛彈驅逐艦「西寧號」（舷號117）、054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）及「日照號」（舷號598），通過久米島西北方約三百五十公里海域，朝東南方向航行。之後，六艘中國艦艇通過沖繩本島及宮古島間海域南下，往太平洋方向航行。

呼倫湖號是中共海軍配合遼寧號航艦服役，新造的大型綜合補給艦，此次是海上自衛隊首度與其目視接觸。

中共自衛隊飛彈

相關新聞

中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44

文資法修法後文資提報案爆量 國防部成提報「大戶」

2019-06-11 16:46

他不帥但超有個性 陳中吉將卸任國防部發言人

2019-06-11 12:30

影／酷夏暫停操課 陳中吉：說國軍是草莓兵 我不認同

2019-06-11 11:57

蔡英文說國軍和民進黨不親 國防部首度回應

2019-06-11 11:26

海軍達觀艦曾失去動力漂流？海軍：自力駛回

2019-06-11 11:05

美眾院軍委會主席 贊成售台戰車戰機

2019-06-11 05:44

落雷打在屏東機場震波驚人 阿帕契飛官摔傷送醫

2019-06-10 21:24

阿帕契飛行員因雷擊震波摔傷 國防部：人員無礙

2019-06-10 21:14

8項放寬… 募兵即將達標？原來這樣辦到的

2019-06-10 16:09

失言講國軍親國民黨？ 蔡英文駁：被斷章取義

2019-06-10 11:29

國軍跟民進黨不親？朱立倫：蔡英文常忘了她是總統

2019-06-10 11:02

【重磅快評】蔡總統「關心國防」的狐狸尾巴？

2019-06-10 10:39

過去貼藍現在向綠？孫大千：蔡英文把國軍變「黨軍」

2019-06-10 08:46

紀德艦爆性愛影片外流 兩士官兵遭撤職汰除

2019-06-10 00:24

蔡提國軍過去跟綠不親 藍批：三軍統帥不及格

2019-06-10 00:20

軍艦流出男女不雅影片 海軍：撤職汰除以維軍紀

2019-06-09 13:46

海軍性醜聞連環爆 紀德艦驚傳「四腳獸」性愛影片

2019-06-09 13:45
看更多

熱門文章

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

2019-06-11 19:21

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

2019-06-11 16:04

蔡英文說國軍和民進黨不親 國防部首度回應

2019-06-11 11:26

兩個女人的戰爭！黃光芹槓陳鳳馨：她真的希望我消失

2019-06-11 12:28

為與賴清德同框遊行吳宜臻辭官 賴：很捨不得

2019-06-10 21:34

孫大千：拿香港比台灣 根本是用香蕉比芭樂

2019-06-11 08:41

韓國瑜粉專投票蔡英文狂獲87% 小編震怒控網軍洗板

2019-06-11 13:43

韓粉指收錢幫郭董抬轎 李豔秋提告：絕大的羞辱

2019-06-11 11:01

孫大千：拿香港比台灣 根本是香蕉比芭樂

2019-06-11 08:24

中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44

張善政挺國六東延 吳蕚洋批韓國瑜「人無信不立」

2019-06-11 12:17

關公介入外國內政？這國總統來還願：台灣上帝助我登大位

2019-06-11 08:00

藍初選公約擺不平…郭說不簽 今會見吳 韓有定見

2019-06-11 00:57

韓國瑜發文「庶民與否不重要」 名嘴酸：用盡則丟

2019-06-11 13:47

決定參選？柯文哲：50萬花完沒有想出來就不玩了

2019-06-11 16:36

靠一台無人機 環保署揪「十年來最誇張」淤泥濫排案

2019-06-11 16:06

國道6號東延花蓮 徐榛蔚：可開國際標打造

2019-06-11 00:37

低於5%退出初選？謝寒冰：郭董比海珊還狠

2019-06-11 15:26

新聞眼／初選規則變不變？韓郭決勝關鍵

2019-06-11 02:05

臉書發文談庶民 韓國瑜：不是身分是心態

2019-06-10 22:48

民進黨總統民調第一天 卓榮泰加班緊盯

2019-06-10 22:54

陸官校慶預算解凍 羅智強：民主公車大展強威

2019-06-11 14:48

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手…

2019-06-11 09:00

質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書 互嗆放屁文

2019-06-11 16:58

影／王金平揭黨內「階級對立」嚴重 權貴對庶民難化解

2019-06-10 21:41

民調遭蔡英文逆轉？賴營：賴清德仍是民進黨最佳人選

2019-06-11 10:15

「捧韓文」在群組流傳 醫師轉貼讓網友直呼：看不下去

2019-06-11 16:40

國民黨總統初選座談 吳敦義、郭台銘再度同台

2019-06-11 10:57

國民黨總統初選民調確定只用市話 不納手機

2019-06-11 13:47

藍危機…王：階級對立嚴重 朱：內傷黨就分裂

2019-06-11 00:02

影／郭台銘爭手機民調被拒表遺憾 不簽公約周嗆沒風度

2019-06-11 18:32

國6東延案困難又貴 民眾：不如蘇花改2期快蓋好

2019-06-11 00:41

手機民調未被採納 郭台銘未簽署初選公約

2019-06-11 14:24

中山大學學生對韓滿意度僅2.84分 總統民調慘輸蔡、柯

2019-06-11 20:34

海軍達觀艦曾失去動力漂流？海軍：自力駛回

2019-06-11 11:05

他不帥但超有個性 陳中吉將卸任國防部發言人

2019-06-11 12:30

綠營支持者喊想接到民調電話 專家曝只有這個辦法

2019-06-11 13:14

董念台：韓國瑜原是勵志榜樣 一切回不去了！

2019-06-11 12:14

看賴清德雨中車隊掃街於心不忍 扁：想陪他前進總統府

2019-06-11 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top