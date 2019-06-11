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中共遼寧艦艦群趁夜進入太平洋 我方關注中

2019-06-11 17:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

日本放送協會（NHK）今日報導，日本防衛省相關人士透露，中國大陸解放軍航空母艦遼寧號，今日（11）上午通過宮古島與沖繩海域，自東海前往太平洋。國防部發言人陳中吉表示，國防部運用聯合情監偵，對於我國周邊的海、空情狀況都有能力掌握。

根據日本統合幕僚監部今天公布資訊，6月10日（星期一）上午7點，經海上自衛隊護衛隊群艦艇目視確認，兩艘中國大陸解放軍海軍051C型導彈驅逐艦「石家莊號」（舷號116）、901型綜合補給艦「呼倫湖」（舷號965）於日本久米島西北約270公里往東南方向航行。

而當日21時過後，日本P-3C反潛機再度「松目視確認，中國人大陸航空母艦「遼寧號」CV-16、052D型導彈驅逐艦「西寧號」DDG-117，054A導彈護衛艦「大慶號」FFG-576以及「日照號」FFG-598於久米島西北約350公里的海域往東南方向航行。

統合幕僚監部確認，中國大陸艦艇往南駛向沖繩本島和宮古島之間的航道，前往太平洋。日本放送協會（NHK）今日報導引述日本防衛省相關人士透露，中國航空母艦遼寧號在今日上午通過宮古島與沖繩本島海域，自東海前往太平洋。

這批大陸解放軍艦艇包括遼寧艦、「西寧號」、「大慶號」與「日照號」，都是在夜間被日本海上自衛隊的P-3C反潛機偵照設備攝下。這批艦群是否可能南下繞越台灣東岸海域，據悉我方正關注中。

這批大陸解放軍艦艇包括遼寧艦（圖下）「西寧號」、「大慶號」與「日照號」，都是在夜...
這批大陸解放軍艦艇包括遼寧艦（圖下）「西寧號」、「大慶號」與「日照號」，都是在夜間被日本海上自衛隊的P-3C反潛機偵照設備攝下。圖上則為被日方目視的石家莊號導彈驅逐艦。圖╱統合幕僚監部
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