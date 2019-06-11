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文資法修法後文資提報案爆量 國防部成提報「大戶」

2019-06-11 16:46聯合報 記者徐如宜╱即時報導

文化資產保存法修法105年7月修正後，規定超過50年的公有建造物及附屬設施群，在處分前應由主管機關進行文化資產價值評估。兩年多年各縣市文資審議案爆量，除了民間熱心人士，國防部更成了「提報大戶」，高雄是陸、海、空三軍的大本營，近兩年光是軍方提報的就有500處，且還在增加中。

依照文資法規，只要有民間、個人或單位提報文化資產，一般程序會先進行是否列冊追蹤的審查。若決定列冊追蹤，則六個月內送文資大會審議，結果有三種：解除列冊、持續列冊、或進入指定古蹟或登錄歷建的審查程序。

近年來因為文化資產保存意識抬頭，加上文資法修法，各縣市文化局等待進入文資審議的案件都要排隊，人力、經費都出現壓力，跟文化部請求支援。以高雄市文化局為例，以往約兩個月才開一次的文資審議委會員，如今有時一個月開到兩次。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，文資法修法後，高雄市針對50年以上公有建物的提報湧入了700件，因為高雄是陸、海、空三軍的大本營，近兩年光是軍方提報的就有500處，其他公部門提報了200處。經過馬不停蹄的文資價值評估現勘後，有663處不列冊，37處列冊追蹤。軍方最近又提報鳥松憲兵營區，但資料不清楚，退回補件中。

「因有文資法限制，軍方依法把50年以上的公有建築提報『一次出清』！」林尚瑛表示，軍方提報的多是舊營舍、防空洞設施。提報者軍方各單位都有，如海軍左營後勤支援指揮部、海軍陸戰隊防空警衛群、八軍團等。

林尚瑛表示，文資法修法前，軍方一件文資提案都沒有；修法後，態度觀念轉為積極，除了50年公有建築外，甚至還「主動」提報所轄建物進行文化資產登錄及保存。高雄市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會今年通過決議，將1941年原日本海軍高雄警備府「鎮海樓」登錄為歷史建築，見證臺灣從日治到戰後海軍面臨風起雲湧的時代變遷。

民間也展現了對文資保存的熱情，提報踴躍。文化局表示，提報者有以個人名義，也有協會、社群、宗教團體等。高雄市舊城文化協會理事長郭吉清說，高雄有非常多的軍事遺址，像壽山、半屏山、龜山、大小崗山等，幾乎只要是獨立山頭都有很多砲台，許多也都在50年以上了。文史團體也考量文資單位的負荷能量，多會先過濾，真的具有價值的才會提報。

「希望有價值的文化資產能夠保存並活化！」社群「地下高雄：覆鼎金掃墓團」成員王大維表示，他個人與社群已提報過10幾件文資案，以出現保存危機的為主。保存文資是政府職責，文史團體也了解有壓力，但不做，就什麼都沒有了。

文資法修法後，民間與公家提出的50年以上建築文資審議案爆量，文資委員必須一一現場...
文資法修法後，民間與公家提出的50年以上建築文資審議案爆量，文資委員必須一一現場勘察。圖／高雄市文化局提供
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文資法修法後，民間與公家提出的50年以上建築文資審議案爆量，文資委員必須一一現場...
文資法修法後，民間與公家提出的50年以上建築文資審議案爆量，文資委員必須一一現場勘察。圖／高雄市文化局提供
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歷史建築文化資產文資法

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