他不帥但超有個性 陳中吉將卸任國防部發言人

2019-06-11 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍事發言人陳中吉將奉調陸軍後勤指揮部政戰主任，今日是他任內最後一次主持國防部例行記者會。陳中吉說，擔任發言人這段時間，感謝媒體批評與指教，這是國軍團隊前進的動力。在歷任國防部長、軍事發言人奠定的基礎，與團隊共同努力下，軍聞處致力於將在自己崗位上默默奉獻與付出、外界可能看不到的國軍官兵，透過軍事發言人的工作，經由媒體鏡頭，將官兵對土地的熱愛、所奉獻的熱情，讓所有國人知道。

陳中吉說，這些沉默的官兵平時無法對外表達他們對土地的熱愛，他擔任這個職務有義務與責任，透過安排演訓與參訪活動，讓媒體近距觀官士兵他們的付出與奉獻。他表示，這個職務一時的，交接後會有新任軍事發言人為媒體服務，媒體的鼓勵是國防部前進的動力，也是讓國防安全落實扎根並精進最好的方式。

陳中吉是在民進黨執政後，在前國防部長馮世寬任內自軍聞處副處長任內獲拔擢，擔任現職長達3年1個月，當年軍內盛傳他因「不夠帥」，讓上級對任命一度猶豫，但事實上證明陳辨才無礙，透過鮮明直率的發言調性，三年來妥適扮演國軍喉舌，表現備受軍內與輿論肯定。