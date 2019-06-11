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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

酷夏暫停操課 陳中吉：說國軍是草莓兵 我不認同

2019-06-11 11:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

時序進入夏季，國防部上午舉行例行記者會說明「國軍熱傷害防治作為」。對外界質疑國軍有部隊在高溫下暫停體能鑑測的批評，國防部發言人陳中吉表示，國軍在漢光35號演習期間，即於高溫下在屏東滿豐陣地執行實彈操演，全國都可檢驗國軍堅實戰力，而這些戰力都是募兵制循序漸進訓練所得，「外界所說國軍是草莓兵，我不認同」。

國防部軍醫局衛勤保健處副處長張國榮表示，夏季來臨，氣候高溫炎熱，亦是肇生熱傷害，包括熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等高風險時期，國防部所屬單位除積極落實官兵各項熱傷害防治宣導外，業於4月底前已完成全軍人員600餘位熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，有效灌輸各級幹部及官兵熱傷害防治正確觀念及先期防處作為。

根據國防部公布資料，民國107年國軍發生熱中暑有1個案、熱衰竭7案、熱痙攣1案、橫紋肌溶解症13案，比例較往年下降，無人員因熱傷害致死。

張國榮說，國軍近年來在各級持恆戮力，第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少，惟本部仍將持續要求官兵落實預防熱傷害應處作為，強化幹部風險管理、完善緊急醫療及提升自我防護能力，使官兵在訓練環境中，達成「安全零傷害」的目標。

陳中吉則表示，媒體記者日前也曾到屏東滿豐陣地看過，當時也是大太陽，在頭戴鋼盔、身穿防護背心下，親眼目睹所有操課官兵在大太陽下執行戰備任務實況。他說，國軍訓練強度循序漸進，「外界所說國軍是草莓兵，我不認同」，他舉實際例子稱，不管今年元月份低溫下或上星期滿豐陣地，官兵都在大太陽下操課，當然這都是經過訓練的成果，是在執行募兵制過程當中，經訓練所獲致的戰力成果。

對外界質疑國軍有部隊在高溫下暫停體能鑑測的批評，國防部發言人陳中吉表示，國軍在漢...
對外界質疑國軍有部隊在高溫下暫停體能鑑測的批評，國防部發言人陳中吉表示，國軍在漢光35號演習期間，即於高溫下在屏東滿豐陣地執行實彈操演，全國都可檢驗國軍堅實戰力，而這些戰力都是募兵制循序漸進訓練所得，「外界所說國軍是草莓兵，我不認同」。記者洪哲政/攝影
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國軍國防部高溫

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