酷夏暫停操課 陳中吉：說國軍是草莓兵 我不認同

2019-06-11 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



時序進入夏季，國防部上午舉行例行記者會說明「國軍熱傷害防治作為」。對外界質疑國軍有部隊在高溫下暫停體能鑑測的批評，國防部發言人陳中吉表示，國軍在漢光35號演習期間，即於高溫下在屏東滿豐陣地執行實彈操演，全國都可檢驗國軍堅實戰力，而這些戰力都是募兵制循序漸進訓練所得，「外界所說國軍是草莓兵，我不認同」。

國防部軍醫局衛勤保健處副處長張國榮表示，夏季來臨，氣候高溫炎熱，亦是肇生熱傷害，包括熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等高風險時期，國防部所屬單位除積極落實官兵各項熱傷害防治宣導外，業於4月底前已完成全軍人員600餘位熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，有效灌輸各級幹部及官兵熱傷害防治正確觀念及先期防處作為。

根據國防部公布資料，民國107年國軍發生熱中暑有1個案、熱衰竭7案、熱痙攣1案、橫紋肌溶解症13案，比例較往年下降，無人員因熱傷害致死。

張國榮說，國軍近年來在各級持恆戮力，第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少，惟本部仍將持續要求官兵落實預防熱傷害應處作為，強化幹部風險管理、完善緊急醫療及提升自我防護能力，使官兵在訓練環境中，達成「安全零傷害」的目標。