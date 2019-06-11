美眾院軍委會主席 贊成售台戰車戰機

2019-06-11 05:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦眾議院軍委會主席史密斯10日在華府智庫活動指出，他贊成對台軍售，最好讓中國大陸知道，若其企圖採取軍事行動讓台灣屈服於中方，將付出更高代價。

眾議院軍委會將於本周稍晚審議2020財年國防授權法案（NDAA），史密斯（Adam Smith）10日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場討論NDAA的活動。

記者詢問史密斯，眾院版NDAA是否如參議院版本一樣，表達國會支持加強美台國防關係，以及史密斯是否支持美國售台戰車與F-16V戰機。

史密斯回應，他認為美方應售台可讓台灣充分自衛的設備，但他不知法案中是否有針對台灣的文字。

史密斯表示，他贊成對台軍售，因為這有關傳遞遏阻訊息，台灣最好讓中國大陸知道，若中方企圖採取軍事行動讓台灣屈服，將付出更高代價；因此必須確保中方認為此舉代價很高，而不想採取這一步。

史密斯說，對台軍售讓台灣能自衛，他並再度明確表態，美方將在許多方面捍衛並支持台灣。

此外，關於中國大陸，史密斯指出，他近期赴新加坡參與香格里拉對話，發現美國在區域有許多友人，不像中方沒有朋友；因為中方就像在霸凌鄰國，所以亞洲國家希望美國能部署亞洲。