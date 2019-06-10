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阿帕契飛行員因雷擊震波摔傷 國防部：人員無礙

2019-06-10 21:14聯合報 記者陳熙文╱即時報導

AH-64E阿帕契直升機。圖／軍聞社資料照
AH-64E阿帕契直升機。圖／軍聞社資料照
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陸軍司令部上校黃海晏今證實陸軍601旅一位駕駛AH-64E攻擊直升機的飛行員，今天在屏東完成飛行訓練後，在停機坪上遭到雷擊震波摔傷，緊急送醫治療，人員僅下巴受傷，並無大礙，而裝備也沒有受到損害。

黃海晏表示，該位飛行員目前意識清楚，僅下巴受傷，已送國軍高雄總醫院進一步觀察與治療。他也指出，阿帕契攻擊直升機並無因此受損。

直升機阿帕契國軍
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