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挑戰！十年有成

蔡提國軍過去跟綠不親 藍批：三軍統帥不及格

2019-06-10 00:20聯合報 記者鄭媁、洪哲政丘采薇／台北報導

蔡英文總統（左二）年初視導花蓮國軍部隊，由我國自力研發部署於台灣東部的天弓三型防...
蔡英文總統（左二）年初視導花蓮國軍部隊，由我國自力研發部署於台灣東部的天弓三型防空飛彈，也首度曝光。 圖／總統府提供
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蔡英文總統月前她到嘉義開講國防施政，提及國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」等話，被民眾錄下，引發議論。退將批評，蔡英文身為國家元首，公然將國軍視為黨派政績；鴻海董事長郭台銘也批評，蔡一竿子打翻一船人、「割稻仔尾」的說法，他很不以為然。對此，總統府表示，總統是陳述過去戒嚴體制下黨國對軍隊的控制，這是歷史的事實。

臉書「空軍士官蔡學良死亡真相直播影片」披露，蔡英文四月間與鄉親說明政績，在大樹下以台語解釋著，當總統以來，用最多時間、最用力的事，除了外交，就是國防，但也提到國軍「過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，她執政後和軍方溝通、合作，現在他們（軍隊）已經和我們一樣同心，一定要守衛台灣；現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」。

此番話在網路披露，立即引發熱議。國防部昨天沒有評論。不過，備役少將于北辰說，國軍從來不屬於任何政黨或個人，效忠國家、捍衛憲法是國軍的天職；蔡英文難道認為國軍是為了區區三萬八千元的「薪餉」才從軍的嗎？這就是在「汙衊」軍人。

國民黨前立委林郁方批評，解嚴後軍隊國家化，前總統陳水扁曾執政八年，蔡英文這樣的說法是用區域、族群、政黨來分化軍隊，「講這種話的三軍統帥是不及格的！」

郭台銘則在臉書貼上年輕當兵的照片，強調不論是國民黨或民進黨執政，國軍多年來都是盡責的守護中華民國，蔡英文卻說現在是「對台灣有感情的孩子在當兵」，這讓過去服役的弟兄情何以堪？

郭台銘批評，蔡英文用年金改革汙名化軍公教，用破產等理由剝奪軍公教的尊嚴，同時卻大撒錢搞出八千多億的前瞻計畫，還用消滅政敵的方式在對待曾經為國付出血汗的人，實在其心可誅。

總統府發言人丁允恭表示，在戒嚴時代的黨國體制下，當時基層士官兵是保家衛國的干城，卻也是軍中白色恐怖的受害人，蔡總統只是說明當初黨國體制對軍中人權的扭曲壓迫及近年軍隊國家化的落實，蔡總統感謝不分世代國軍捍衛中華民國台灣的血汗功勳，請郭董事長不要再扭曲話語分化國軍。

國軍蔡英文國民黨民進黨郭台銘
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