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海軍性醜聞連環爆 紀德艦驚傳「四腳獸」性愛影片

2019-06-09 13:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍艦隊指揮部今天證實，海軍舷號1801的紀德艦，傳出性愛影片外流事件，嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

國軍漢光卅五號演習前的「精神戰力周」，海軍「鳳陽」號巡防艦（FFG-933）甫爆發艦長涉及酒後亂性將一名年輕女軍官帶往旅館意圖性侵的醜聞，不料主戰的紀德艦今天又傳性愛影片外流事件。

據了解，流傳在部隊的影片顯示，紀德艦上有男女士官兵在軍艦輪機房以「四腳獸」方式交媾，海軍司令部調查後將男方撤職查辦，不得領取退伍金；女方則記2大過汰除。

海軍艦隊指揮部今（9）日表示，網傳某軍艦疑似男女營內不雅影片，單位於掌握訊息後即展開行政調查，並依調查結果召開人評會；嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

海軍艦隊指揮部強調，兌貫徹司令部「清流」政策，秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件經查屬實者，一律嚴懲不貸、檢討汰除，一併追究失職幹部，以維軍紀。艦指部將引以為例，持續落實軍法紀教育，加強內部管理，杜絕類案肇生。

海軍紀德艦。記者洪哲政/攝影
海軍紀德艦。記者洪哲政/攝影
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