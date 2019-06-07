中共南薰礁軍事建設大躍進 太平島觀測鏡頭曝光

2019-06-07 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



南海不平靜！根據國防部軍聞社報導，我太平島周邊被越南控制的鴻庥島、中共控制的南薰礁，近期湧現大量船隻聚集，目測超過百艘，島嶼從過去幾乎看不見，到現在以望遠鏡即可目視島上各式建設。

軍媒特別披露從太平島觀測南薰礁上大型兵舍與雷達的畫面，示警南海情勢並不平靜，海巡官兵持續戒備。

國防部軍聞社派遣記者隨同海軍敦睦遠航訓練支隊，前往南沙太平島，報導披露自太平島望遠鏡頭觀測鴻庥島、南薰礁的畫面，越南的鴻庥島出現雷達罩，南薰礁除雷達外，還出現大型兵舍。

「軍聞社」報導披露，南沙太平島周邊局勢，長期以來鄰近海域面積較大、建設較完整的島礁，以越南控制的敦謙沙洲為首，其餘則面積較小或未具規模；而隨艦的海軍官兵中，不少都有曾赴南海偵巡、運補任務的經驗者，卻一致表示此行所見較以往有極大變化。

軍聞社報導指出，包括美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）等網站或媒體披露的訊息中，部分在南海控領島礁的國家進行填海工程或聚集大批船隻，對比此次蒞訪太平島時，周邊多出兩座以前在太平島幾乎看不見的島礁，分別為越南控制的鴻庥島、中共控制的南薰礁，以望遠鏡目視情景，不僅島礁面積大幅擴張，島礁上建設也持續進行，例如，在太平島除我國中華電信，也可接收到中共、越南電信業者漫遊訊號，而敦謙沙洲上可見數座風力發電機，均為明證。