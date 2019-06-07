端午節快樂 海巡署大開楚國「屈姓男子」玩笑

2019-06-07 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今天是端午節，海巡署長室Coast Guard臉書粉絲專頁今天大開楚國「屈姓男子」的玩笑，虛擬屈原在歷史上的遭遇，宣導「疫區豬肉粽」也不能入境，祝福民眾佳節愉快。網友很買帳，已有三千人按讚。

海巡署長室Coast Guard臉書粉絲專頁今天貼文表示：為大家帶來一則獨家消息！今日上午本署艦隊分署第十海巡隊於馬祖外海發現一名男子身著奇裝異服、手持不明物體，於海上載浮載沉、形跡可疑。

貼文指出：同仁發現後立即將其救起，經詢該男表示：自己姓屈、來自楚國，日前因心情鬱悶到江邊散心，一時恍神失足落水，因江水湍急又不諳水性，已經漂流很長一段時間，不知自己身在何處。

貼文說：海巡同仁進一步檢查其手持物品，係包有豬肉的粽子，且為中國大陸沿海的包粽手法，確認為「疫區豬肉粽」，海巡立即啟動防疫機制，並告知屈姓男子從疫區攜帶肉品入境初犯裁罰新台幣20萬元，如再犯直接裁罰新台幣100萬元！

貼文稱：屈姓男子聽聞後痛哭失聲，趁隙縱身往海裡一跳，頓時消失的無影無蹤，海巡人員立即展開救援，目前仍在搜救中，海巡署長室將持續為大家追蹤後續發展。