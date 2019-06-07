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挑戰！十年有成

新聞眼／軍售＝挺台？ 我成為美戰略棋子

2019-06-07 00:36聯合報 本報記者程嘉文

M1A2採購案對於自稱辣台妹的蔡英文總統，無疑是「美國挺我」的保證。 （路透）
M1A2採購案對於自稱辣台妹的蔡英文總統，無疑是「美國挺我」的保證。 （路透）
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距離民進黨總統初選民調不到一周，美國政府「官洩」披露M1A2採購案，對於自稱辣台妹、標榜捍衛主權的蔡英文總統，無疑是表現「美國挺我」的利多。至於金額更高的F-16V戰機採購案，預期下半年也將公告，屆時總統大選進入白熱階段，不免又將被民進黨大肆宣揚。

就算明年政黨輪替，較重視兩岸關係的藍營上台，海峽兩岸的軍事對峙也不會停止，在可預見未來，我方整軍經武仍屬必要。若說改善兩岸關係就不需軍購，絕對失之樂觀；然而以為可以不顧兩岸關係，可在華府與北京的對抗中向美方一面倒，同樣也是幼稚。

增購F-16戰機，是軍方長期向美方爭取的目標。 圖／聯合報系資料照片
增購F-16戰機，是軍方長期向美方爭取的目標。 圖／聯合報系資料照片
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引進M1戰車與增購F-16戰機，都是軍方長期爭取目標。美方過去說什麼也不賣，如今幾近主動要你買，當然不是愛蔡英文甚於馬、扁，而是亞太戰略考量的轉變。對我方而言，這多少有點悲哀，卻也是台美關係的現實。

美方圍堵中國崛起，當然不樂見台灣成為防線缺口；北京即使不放棄犯台，但「武統」也絕對是風險與副作用極高的下下策。因此，我方夾在兩大強權之間，絕非沒有空間與策略可以運用；反而更因本錢比人少，更不能容忍兵凶戰危，更應該維持彈性，不能教條掛帥。

在執行面上，則需牢記「無所不備則無所不寡」，正因資源永遠不會足夠，因此對於軍事投資，不管外購或自製，都不該一味叫好或全然拒斥，而必須把錢用在刀口上，對每一個案精打細算。面對近年中共大幅擴軍，我方軍費無法相應成長，國軍喊出「不對稱」口號，強調以小搏大的建軍路線。

就此而言，擴充反戰車、防空飛彈的數量，符合「不對稱」理念；然而昂貴的主力戰車，據傳美方始終不認為是國軍亟需，是否符合「不對稱」原則？外界恐怕難免質疑。

國軍標榜的「不對稱」原則，是否只是瞎喊口號，其實有口無心？恐怕值得仔細思量。

國軍F-16北京
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