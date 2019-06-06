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美擬售台戰車？ 薛瑞福：台灣面臨威脅增強

2019-06-06 22:26聯合報 記者張加╱即時報導

對於路透報導指美國擬售台價值逾20億美元的戰車及其他武器，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福6日表示，無法評論潛在軍售案，但美方確實看到台灣面對的威脅增強，也認真對待其基於台灣關係法的義務。

薛瑞福（Randy Schriver）6日出席於國會舉行一場論壇，討論兩黨如何應對中國大陸，記者詢問薛瑞福關於美擬售台M1A2戰車的報導，是否能預期美國行政部門很快正式知會國會此軍售案，以及美是否將售台F-16V戰機。

薛瑞福回應，他無法評論潛在軍售案，但美方確實注意到台灣面臨的威脅增強，台灣也需整體性的應對方式，所以美國行政部門做出決定，並與國會夥伴合作。

薛瑞福指出，威脅確實增強，而美方會做出相應回應，但他無法評論特定武器系統。

美國川普政府熟悉亞太事務的官員一一到位，聯邦參議院外委會5日通過史達偉（David Stilwell）出任國務院亞太助卿。

路透5日獨家報導，引述4名消息人士指出，美國準備售台價值逾廿億美元的戰車及其他武器，且行政部門已非正式知會國會此軍售案；消息人士表示，這項軍售案包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾布蘭戰車（Abrams），價值約20億美元，以及反戰車彈藥。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
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軍售薛瑞福F-16
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