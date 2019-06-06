陸軍大採購肩射剌針飛彈 專家宣稱台海作戰需一千枚

2019-06-06 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍將對美國軍購1300枚、670具發射器的肩射FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），部署在外島地區。有專家今天發文宣稱，評估美國CIA從1986年提供刺針飛彈給阿富汗反抗軍的戰史，台海作戰對刺針飛彈的消耗量，合理需求量應該在1000枚上下。

海軍正陸續接收對美採購的肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），陸軍也委由海軍建案，陸軍第一階段將對美採購250枚，第二階段總共將採購1300枚、670具發射器，部署在外島地區。FIM-92便攜式刺針防空飛彈有效射程為4800公尺，屬於紅外線導引熱追蹤。

台海安全研究主任梅復興今在臉書貼文表示：有網友問為什麼刺針飛彈要買那麼多？ 其實，雖然這次陸軍申購了250枚人員便攜式刺針，但那並不能算多。我們回顧一下當年阿富汗戰爭美國向反抗軍所提供的數量來比較 ，甚至或許更具意義的是從而推估作戰實際消耗需求，那就更明白了。

梅復興指出，根據公開資料，CIA是從1986年開始提供刺針飛彈給阿富汗反抗軍的。第一年就交付了300枚(套)，第二年700枚，整個戰爭期間總共運交了超過2000枚，甚至可能接近2500枚！

他說，阿富汗戰場的面積固然大出台灣很多倍，但反抗軍10年間先後參戰的總人數，約20至25萬人，其中傷亡近半，高出我國地面部隊平時規模，戰爭持續時間也定會比台海要差上一個數量級。但反抗軍當年面對的敵方兵力以及所需防衛的目標數量與密度應該遠不及臺灣，而戰爭強度，步調與交戰兵力規模也一定相去甚遠。