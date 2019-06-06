影／國軍有感進步！艦艇兵換裝 從頭到腳更有戰鬥力

2019-06-06 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍的尖端武器，例如飛機、軍艦、戰車等，向來是外界關注焦點，但對於大部分官兵來說，真正每天會用上的，其實是鋼盔、軍靴、腰帶等個人裝備。在此方面，國軍過去的重視度明顯不足，導致官兵的個人裝備「多年如一日」，不過近幾年國防部終於正視到這個問題，開始加快更換官兵個裝的腳步。

例如在陸軍與海軍陸戰隊的主戰單位，現在已經換用國造的新式頭盔，重量更輕，形狀也比較符合國人頭型，另外以戰術背心取代S腰帶，過去材質偏硬、還必須擦亮的戰鬥靴，也換成墨綠色非光面的麂皮軍靴，舒適度明顯改善。

在海軍方面，過去海軍艦艇兵沒有操作服（戰鬥服），就是穿著軍便服（上士以上黃卡其／黑白色，中士以下藍灰色），腳上也是一般的皮鞋，只有備戰時會用襪統包住褲腳權充綁腿。衣服不耐髒、不防火，皮鞋不防滑。至於暴露在艙面的人員，作戰時所戴的鋼盔，也是直接放在備戰位置的公用「萬年盔」，往往既不合頭，而且非常骯髒陳舊。

今年起，改善個人裝備的政策，終於吹到海軍：目前各艦艇開始換發，深藍色的連身工作服，具有防火、耐髒、活動方便等優點。頭盔方面也終於比照地面部隊，換裝新式頭盔。新頭盔不僅形狀比較符合東方人頭型，而且有不同大小型號，所以改為個人裝備，每位官兵自行保管，因此如鋼盔額帶、內襯護墊等，可以調整得更合適，也較能維持清潔。