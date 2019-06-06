正妹夢想從軍 簽志願役卻失望：部隊只剩救災掃地功能？

2019-06-06 15:28 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友從小夢想當軍人，但長大從軍後才發現現實和夢想落差太大。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 相信許多男生從小都有想要從軍保家衛國的夢想，現在許多女性也投身國軍行列。一名正妹網友小時候就想要當軍人，長大後進入軍校只有操體能，這和自己想像的不一樣，下部隊更讓她大失所望，只能打掃、保養裝備，讓她感嘆「難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己從小的夢想就是當軍人，可以學格鬥保衛國家。長大後她如願進入軍校，這才發現軍校只有練體能，而且體能的訓練強度對她來說也沒有很操，讓她覺得和想像完全不一樣。沒想到下部隊後更是顛覆原PO的想像，「只能打掃、保養裝備，時間到了就是演習，操體能強度也比軍校弱很多」。

原PO為了加強自己，特地去報了體幹班，總算有那麼一點符合她的期待。不過為了再提升自己，她花錢到外面去學格鬥，想在軍中教授給弟兄，沒想到卻被長官說不行，連想去特戰也被「恐嚇」說「如果受訓受傷的話，原本的部隊就不會要妳」，讓她很感嘆的說「難怪軍人的價值越來越低，難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎？」也因為和想像落差太大，原PO最後只好選擇退伍。

有網友同意原PO的看法，「可能現在媽寶太多了吧，部隊怕出事，所以一切從簡」、「還有割草割到退伍」、「只能說妳錯過了20年前，20年前的軍人真的是耐操，知道什麼是服從與保家衛國」，不過也有人持不同意見表示「其實就是實話，現代戰爭已經不是靠單兵搏鬥了，與其很會打不如多熟悉點裝備，而特戰的訓練就是玩命，長官也只是說事實而已」。