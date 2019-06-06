親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
公投脫鉤大選？
紙容器回收困難
政治
軍事
綜合
挑戰！十年有成

打破非軍事對抗 德國擬派軍艦穿越台灣海峽

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

正妹夢想從軍 簽志願役卻失望：部隊只剩救災掃地功能？

2019-06-06 15:28聯合新聞網 綜合報導

一名女網友從小夢想當軍人，但長大從軍後才發現現實和夢想落差太大。 聯合報系資料照...
一名女網友從小夢想當軍人，但長大從軍後才發現現實和夢想落差太大。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
分享
相信許多男生從小都有想要從軍保家衛國的夢想，現在許多女性也投身國軍行列。一名正妹網友小時候就想要當軍人，長大後進入軍校只有操體能，這和自己想像的不一樣，下部隊更讓她大失所望，只能打掃、保養裝備，讓她感嘆「難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己從小的夢想就是當軍人，可以學格鬥保衛國家。長大後她如願進入軍校，這才發現軍校只有練體能，而且體能的訓練強度對她來說也沒有很操，讓她覺得和想像完全不一樣。沒想到下部隊後更是顛覆原PO的想像，「只能打掃、保養裝備，時間到了就是演習，操體能強度也比軍校弱很多」。

原PO為了加強自己，特地去報了體幹班，總算有那麼一點符合她的期待。不過為了再提升自己，她花錢到外面去學格鬥，想在軍中教授給弟兄，沒想到卻被長官說不行，連想去特戰也被「恐嚇」說「如果受訓受傷的話，原本的部隊就不會要妳」，讓她很感嘆的說「難怪軍人的價值越來越低，難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎？」也因為和想像落差太大，原PO最後只好選擇退伍。

有網友同意原PO的看法，「可能現在媽寶太多了吧，部隊怕出事，所以一切從簡」、「還有割草割到退伍」、「只能說妳錯過了20年前，20年前的軍人真的是耐操，知道什麼是服從與保家衛國」，不過也有人持不同意見表示「其實就是實話，現代戰爭已經不是靠單兵搏鬥了，與其很會打不如多熟悉點裝備，而特戰的訓練就是玩命，長官也只是說事實而已」。

爆怨公社
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

最新消息！王定宇：美媒報導德國可能派艦穿越海峽

2019-06-06 16:19

打破非軍事對抗 德國擬派軍艦穿越台灣海峽

2019-06-06 16:10

美售我M1A2戰車 林郁方：美中鬥 打台灣牌

2019-06-06 12:39

影／國軍有感進步！艦艇兵換裝 從頭到腳更有戰鬥力

2019-06-06 16:08

將售台M1A2戰車等武器？美國務院不評論

2019-06-06 14:55

軍售M1A2／藍營：美中互鬥 川普打台灣牌

2019-06-06 14:10

美對台大規模軍售？ 外交部：美方目前正審查相關程序

2019-06-06 12:17

梅復興說 別只注意戰車軍售

2019-06-06 12:03

接裝M1A2戰車 銳捷專案已啟動前置作業

2019-06-06 11:34

川普軍售台灣釋風向球 學者：與華府合作必獲支持

2019-06-06 11:34

川普政府軍售台灣重裝軍備 國防部：進度正常

2019-06-06 09:55

美準備售我M1A2戰車 軍方月前即預告年中入手

2019-06-06 09:13

影／美擬售台戰車？ 駐美代表：還沒充分掌握消息

2019-06-06 09:12

美女調查官FBI結訓 挑戰陸戰隊級體測

2019-06-06 06:57

路透：美擬售台M1A2戰車等武器 價逾20億美元

2019-06-06 03:32

雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

2019-06-05 22:13

海軍敦睦支隊官兵飲井淡水 證明太平島是島非礁

2019-06-05 15:25

軍友社：五年來共投入敬軍勞軍五億元

2019-06-05 13:50

共軍疑試射巨浪3潛射洲際導彈 國防部：能掌握共軍動態

2019-06-04 17:46

【長知識】軍校「專科班」、「專修班」 有什麼區別？

2019-06-04 16:37

陸官16日校慶已邀韓國瑜 高市府尚未回覆

2019-06-04 15:26

雲豹30機砲車通過兩千公里路跑車測 軍備局綜判合格

2019-06-04 13:37

校慶預算解凍 陸官95周年校慶結合營區開放登場

2019-06-04 12:07

影／聽得到絕望聲的舊軍糧掰 國軍新野戰口糧搶救官兵口感

2019-06-03 19:06

國軍中少將異動「詳細名單」看這裡 軍事發言人由他接

2019-06-03 18:32
看更多

熱門文章

震撼！ 王金平不參加黨內初選 聲明全文

2019-06-06 11:10

內幕／王金平不參加黨內初選 竟與韓國瑜有關

2019-06-06 12:17

深夜大暴走 郭台銘：特定媒體抹黑我「忍無可忍」

2019-06-06 00:57

自然人憑證超實用 五大隱藏版功能在這

2019-06-05 17:29

王金平將宣布不參加初選？ 國民黨總統初選出現變局

2019-06-06 10:46

59歲的台灣男孩？老天鵝：全台一半以上的人都是受精卵

2019-06-05 19:01

陳彥博嘆「午夜場沒賣1張票」 韓國瑜明率團隊觀看力挺

2019-06-05 21:15

路透：美擬售台M1A2戰車等武器 價逾20億美元

2019-06-06 03:32

王金平不參加黨內初選 葉毓蘭、朱學恒這樣解讀

2019-06-06 13:02

吳子嘉爆料急煞有內幕？ 謝寒冰：發現自己可能被騙了

2019-06-06 11:54

【重磅快評】辜寬敏說小英變國母 摧毀李遠哲精心連署

2019-06-05 18:14

韓國瑜高雄民調出爐！滿意度4成4、逾6成反對帶職參選

2019-06-06 12:56

鐵盒便當3道坎 公部門破功

2019-06-06 00:35

將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

2019-06-05 18:47

雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

2019-06-05 22:13

王金平的震撼 韓國瑜聲明：王院長留在黨內共同奮鬥

2019-06-06 14:30

「要是能重來 我選其邁」 他改編歌曲諷韓國瑜選總統

2019-06-06 09:48

王金平退出國民黨總統初選 郭台銘：能體會王的委屈

2019-06-06 11:59

徐旭東暗酸韓國瑜 韓：千萬不要抵制某一家公司

2019-06-06 12:15

談能源 賴清德：核四根本無法重啟

2019-06-05 22:37

小時就有神明罩？郭靠媽祖 朱有關公 韓國瑜險闖淡水河

2019-06-06 08:00

FBI校友下周首在台聚會 我女調查官亮眼

2019-06-06 00:26

中央社澄清 照片圖說未寫韓國瑜提恢復18%

2019-06-05 20:22

韓粉盼他「回娘家」 雲林6月15日將辦韓國瑜造勢大會

2019-06-05 18:35

賴清德稱核四無法重啟 台大醫嗆：別用意識型態誤國

2019-06-06 07:52

王金平不參加初選 韓國瑜：嚇一跳！他一定有自己想法

2019-06-06 13:01

陳破空指韓流是民粹 孫大千說他是蔡英文助選團

2019-06-06 08:17

美女調查官FBI結訓 挑戰陸戰隊級體測

2019-06-06 06:57

府重批郭台銘拿FED降息責總統 「沒搞懂的是郭董」

2019-06-05 17:11

碧潭划龍舟手握飲料杯 郭台銘豪氣：總統大位我一手掌握

2019-06-06 09:10

郭台銘今下午會面5人小組 將堅持納手機民調

2019-06-06 09:02

綠智庫最新民調 三腳督蔡英文落後比賴清德少

2019-06-06 14:12

王金平聲明退出初選 藍委：不要衝動

2019-06-06 12:05

挺郭挺韓延燒 藍中常委劍指馬郝

2019-06-05 23:43

確定參與國民黨總統初選 張亞中上午繳5百萬作業費

2019-06-06 11:01

【重磅快評】蓋高鐵比路平專案複雜多了

2019-06-06 09:28

老是被黑 韓國瑜：我寧願乾淨的輸，不願骯髒的贏

2019-06-06 10:45

正妹夢想從軍 簽志願役卻失望：部隊只剩救災掃地功能？

2019-06-06 15:28

辜寬敏：總統換年輕男孩做 蔡：我繼續當總統

2019-06-06 00:35

拒絕國民黨初選 蔡詩萍：王金平掀開反韓鍋蓋！

2019-06-06 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top