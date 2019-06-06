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梅復興說 別只注意戰車軍售

2019-06-06 12:03聯合報 記者洪哲政╱即時報導

路透社報導美國行政部門已經非正式知會國會將售台108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，這是美行政部門在通告國會前的「預先通知」(pre-notification) ，通常都是在正式通告國會前數星期至一個月的這段時間內，作為與國會溝通的方式；比較務實的正式通知國會時點，可能就要更接近9、10月間了。

他意有所指表示，此次軍售M1A2戰車是我國防部主導的採購計劃，而增購陸用型防禦飛彈則是美方去年「強力建議」的結果。因此此次的軍售包裹具一定的雙方意志角力與均衡色彩。

海軍正陸續接收對美採購的肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），陸軍也委由海軍建案，陸軍第一階段將採購250枚，第二階段總共將採購1300枚、670具發射器，部署在外島地區。FIM-92便攜式刺針防空飛彈有效射程為4,800公尺，屬於紅外線導引熱追蹤。

梅復興今天透過臉書貼文表示，美國遲遲一直未宣布對台的新軍售，許多人都開始有點關心，甚至焦急。雖有部分華府人士認為這與國務院在美中貿易談判的敏感時點上不願節外生枝有關，但其實川普政府還是有一定路數與規畫。

他說，華府在4月中旬先通告了延續我空軍F-16戰機在美國本土執行高級戰術訓練的軍售案，實為精心妙著。這是因為只有跟美國關係密切的盟邦才有資格在美國本土基地維持部隊，並與美軍進行實兵訓練與操演。川普政府選擇在台灣關係法40週年前夕宣布該項軍售，雖未涉及供售任何武器裝備，又是看似無甚敏感性的延續訓練案，但卻充分彰顯美台戰略合作關係層級，深具政治加持意涵，包括中南海在內的明眼人一看就懂的高招。非僅做為台灣關係法40週年的煙火綽綽有餘，華府更藉此在打台灣牌上的運作裕度向北京露了一手。

至於媒體報導所提到的本次軍售項目中，M1A2戰車案大約是在兩個月前完成川普政府跨部會審查的，其他的陸用反裝甲飛彈與人員便攜式防空飛彈等則更早就都已核准。而針對路透的報導，梅復興說，這消息的根據顯然是美行政部門在通告國會前的「預先通知」(pre-notification) ，也就是在正式遞送軍售文件給國會前的先期審查程序，目的在表達對國會的尊重，並給予議員們的幕僚有較充裕時間了解即將通告的軍售案內容，並針對可能有爭議之議題擬備立法反應。通常都是在正式通告國會前數星期至一個月的這段時間內與國會溝通。

梅復興同時表示，很多人關心的F-16V新購案，目前仍在業管單位層級作業中。 現階段還是由美國空軍在走建案審查程序。譬如說，美軍官員在大約兩週前(五月下旬，漢光演習前) 曾訪臺執行在地評估，並與我空軍及國防部人員商談新購F-16V戰機案的需求項目等細節。以此程序進度研判，美國7月能否就完成軍方作業似值得懷疑。可能還是得要到八九月才進入跨部會審查階段，作業時間會較從容。果若如此，那比較務實的正式通知國會時點，可能就要更接近9、10月間了。

FIM-92 (JASDF)便攜式刺針防空飛彈有效射程為4,800公尺，屬於紅外...
FIM-92 (JASDF)便攜式刺針防空飛彈有效射程為4,800公尺，屬於紅外線導引熱追蹤。圖：FAS網站
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