川普軍售台灣釋風向球 學者：與華府合作必獲支持

2019-06-06 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外電報導「美擬售台108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈」，「美國行政部門已經非正式知會國會這項軍售案」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，華府打算透過這些舉動讓台北的政治人物，甚至是亞太地區其他國家明白，「只要與華府合作，華府就會給予一定的支持」，但他說不應該窄化為華府想支持特定的政治人物。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，我方是在今年2月向美方提出採購M1戰車的「報價需求信函」（LOR for P&A），按照美方軍售程序，相關部門在收到後，須於4個月內告知國會批准與否。因此此案在時間上，確實已來到美國行政部門要做出最後決定的時刻。

揭仲研判，其實此案在我方向美國提出「報價需求信函」時，雙方應該就已對此案有相當的共識，美國行政部門之所以拖到期限快到前才做出決定，不排除是跟5月底前華府與北京還在進行貿易談判有關。如今貿易談判陷入僵局、通知國會的期限即將到達，美國國會關切力道也仍舊強大；所以美國行政部門才會在這個時間點釋放這個訊息，向關切的國會議員交代。