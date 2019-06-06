接裝M1A2戰車 銳捷專案已啟動前置作業

2019-06-06 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外電報導美國行政部門已非正式知會國會將售台108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈。據了解，採購戰車的「銳捷專案」現已啟動前置作業，陸軍規劃負責系統操作、維修的種子教官，目前正在接受密集的語文集訓，屆時將有美方教官來台協助換訓。此外，陸軍湖口、林口等地戰車所需二、三級廠保養維修設施、集用場、油庫，聯外通道等，都須全數更換、拓寬。

針對《路透社》報導「美擬售台108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈」，國防部上午表示，上述4項軍購案，國防部已提出「發價書需求信函(LOR for LOA)」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供我國防衛性武器，有助於提升國軍戰力並鞏固台美安全伙伴關係，確保國家安全與維持區域和平穩定。

據了解，陸軍「銳捷專案」接裝M1A2戰車的前置作業，已經在進行，包含系統操作、維修種子教官，目前正在接受語文集訓，屆時也會有美方換訓教官來台，但就算美國透過DSCA本月正式發布軍售，但距正式接裝戰車抵台前，幾乎需要兩年先期準備時間。以過去「銳鳶專案」採購UH-60M黑鷹直升機經驗，美國2009年12月宣布直升機售台，2014年第一批黑鷹直升機才抵台，時程長達4年餘。

陸軍上次大規模換裝戰車，是在民國82年底M60A3戰車換裝案，與後續的CM11戰車換裝，由於新戰車體積比原來的M41戰車大，機動路線寬度與路面載重負荷都不同，陸軍包括戰車所需二、三級廠保養維修設施、集用場、油庫，聯外通道等，全數須更換、拓寬。

而在訓練場地部分，M1A2戰車抵台前，包含戰車駕駛、次口徑、主砲射擊場，模擬器訓練，也都要重新建構。陸軍在北部湖口、林口等地容納M1A2戰車的車堡掩體，大小沒有問題，但進出通道、油庫、彈庫、保養設施，都將面臨調整，尤其戰車使用燃氣渦輪引擎，若比照美軍使用JP8航空燃油，陸軍將須重建供油後勤系統。

按陸軍初步規劃，兩個營、108輛M1A2戰車，將部署在北部，目前以湖口裝甲542旅與裝甲584旅首選。前者位於裝甲車訓練的湖口台地，適於接裝訓練，後者位於林口的營區，接近中樞防務位置，且營區就是當年前陸軍總司令陳鎮湘為了引進M1戰車而整建的新營區，當時營區是屬於351旅。