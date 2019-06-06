美準備售我M1A2戰車 軍方月前即預告年中入手

2019-06-06 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



透報導，四位美方知情人士指出，美國正凖備向台灣出售價值超過20億美元的M1A2戰車、反戰車及防空彈藥。軍方高層月前就研判，戰車案預期在今年年中，得到美方正式回覆的可能性很高。

我國今年除空軍向美國提出增加66架F-16V(Block 70/72)軍購之外，陸軍去年更早就向美國提出採購M1A2主力戰車的需求，數量為108輛、兩個營M1A2 sep v3版本的戰車。兩起軍購案，我方均已經提出「發價書需求信函」，依據美國政府的軍售法規，應該在120天之內決定，並且告知國會。

國軍包括陸軍、陸戰隊，總計有現役450輛M-60A3戰車，迄今至少還有350輛在使用，編制於機步旅、陸戰旅、澎防部、金防部與各地區指揮部戰車營，約有11個營以上的數量在服現役；另有砲塔較小，容彈量低於M-60A3的CM-11勇虎戰車。國防部以鋭捷專案為名，編列400億元預算，對美採購M1A2戰車，規劃配置到裝甲旅。

國防部將採購M1A2戰車，但目前國內鐵路無法運輸，陸軍司令部表示，由於M1A2戰車因超寬、超高及超重等問題，無法符合一般道路、鐵路及高速快速公路法令規範，國軍須自主建購輸具，已同時對美採購美軍現役M1A2專用載具拖板車，屆時在部署的作戰區成立專屬拖車隊，專責執行戰車機動運輸任務。