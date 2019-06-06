美女調查官FBI結訓 挑戰陸戰隊級體測

2019-06-06 06:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局與美國FBI、美軍印太司令部下周一將於台北君悅飯店舉辦「美國聯邦調查局國家學院亞太區校友會」，總統蔡英文將出席開幕並致詞；這個聚會首度在台舉辦，當天碰巧是民進黨總統初選民調首日，是否藉此展現台美友好關係，值得關注。

調查局指出，FBI國家學院每年都會到各國舉行年會，台灣今年是第一次主辦，意義非凡，盼外界勿做過多政治聯想。

據了解，美國FBI此次來台最高層級是助理副局長保羅．阿貝，印太司令部則是少將級軍官出席，兩單位一百多人明天抵台，預計將在台灣停留5天，其中會有2天舉行閉門研討會。

美軍印太司令部司原名太平洋司令部，是美軍目前9個聯合司令部中規模最大、責任區最廣的一個，此次有高階將領訪台，讓我方相當重視。

聯邦調查局的訓練機構「聯邦調查局國家學院」（FBINA），每年都會舉辦1梯次為期10周的訓練班，學員除來自聯邦與各州執法機構，美軍的監察、執法部門，也固定派員參加，還有1成名額，開放給其他友好國家。

這些國家的執法機關，可藉此研討最新犯罪趨勢與對策、分享執法新知，FBI同時也與各國情治界的菁英建立交誼管道，台灣的警政署與調查局都會輪流派員參加受訓。

調查局今年遴選國際事務處女調查官蔡佩汶赴美接受訓練，受訓課程包括情資蒐報、網路犯罪，還有體能、重量訓練等，特別的是，結訓前通過「黃磚道」10公里森林障礙路跑，這個測驗是比照美國海軍陸戰隊受訓標準，對女生來說是很大的體能挑戰。

蔡佩汶是調查班47期，台大政治系畢業，分發時先後待過雲林縣調查站、台北市調查處，因外語能力佳，2017年曾陪同資安鑑識人員前往荷蘭歐洲刑警組織，協助翻譯台灣執法機關如何偵辦一銀盜領案，她在下周在開幕式當天將接受媒體採訪，分享在FBI的受訓成果。