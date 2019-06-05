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韓國瑜到八軍團勞軍 提前祝賀端節愉快

2019-06-05 18:27聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

端午節將至，為感謝國軍弟兄平日守護家園的辛勞，高雄市長韓國瑜今天抽空前往旗山陸軍第八軍團慰問勞軍，提前祝賀大家佳節愉快。

韓國瑜表示，軍人天職是保國衛民，陸軍八軍團剛結束漢光演訓任務十分疲憊辛苦，而八軍團與高雄脣齒相依，平時為地方人民服務，支援登革熱防疫及防救災工作，高雄迫切需要國軍弟兄的相助，他也期許陸軍弟兄繼續並肩守護土地家園，拜託大家齊心齊力協助高雄。韓國瑜特別致贈勞軍款、合影留念，向部隊弟兄們致上敬意及謝意。

高雄市長韓國瑜專程到陸軍八軍團勞軍，提前祝賀國軍弟兄端節愉快。圖／高雄市新聞局提...
高雄市長韓國瑜專程到陸軍八軍團勞軍，提前祝賀國軍弟兄端節愉快。圖／高雄市新聞局提供
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高雄市長韓國瑜專程到陸軍八軍團勞軍，提前祝賀國軍弟兄端節愉快。圖／高雄市新聞局提...
高雄市長韓國瑜專程到陸軍八軍團勞軍，提前祝賀國軍弟兄端節愉快。圖／高雄市新聞局提供
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韓國瑜陸軍國軍
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