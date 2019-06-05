軍友社：五年來共投入敬軍勞軍五億元

2019-06-05 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中華民國軍人之友社理事長李棟樑表示，五年來，軍友社花在敬軍、勞軍的費用，最近突破新台幣五億元。在他接下來的三年任期中，除了維持現有的敬軍勞軍規模，接下來的目標是進行社產的整理與法制化。

每年端午節是敬軍勞軍的高峰，李棟樑本周連續四天都有勞軍行程。他自己半開玩笑表示，近日都把公司業務排到下午，上午就和國防部長官一起去部隊慰勞。星期一他前往臺中，慰勞空軍三聯隊、陸軍三六化學兵群、海軍觀通指揮部等單位；周二到五指山國軍示範公墓，這是五年來第十四次；周三上午則前往空軍作戰指揮部，由於作指部負責台海第一線空防，他特別表示，只要在會客室與主官見面，致贈慰問金、禮品就好，不要到任何機敏場所。

此外，軍友社各地軍人服務站，也動員各地工商業者投入勞軍。例如秘書長蔡鴻圖這兩天就與高雄市進出口公會，到金門勞軍。

李棟樑說，總計自己上任五年來，軍友社投入敬軍勞軍相關事務的總值，最近已經達到五億元。其中自己旗下企業，出資達到兩億元，其他則是各地工商業者捐助。今年的九三軍人節，除了持續辦理廠商對軍人消費的折扣優惠，邀請國軍楷模、模範團體主官、偏遠部隊代表出國旅遊之外，8月27日將邀集工商業者，在台北國賓飯店席開65桌宴請國軍官兵代表的「各界向國軍致敬」餐會。

他也表示，自己的任期還有三年，希望處理軍友社各地的英雄館、軍人服務站等土地房舍問題。軍友社的房屋土地，近年經常產生產權糾紛，原因常是當年國防部往往便宜行事，未辦理過戶、訂約，如今軍友社也只能吃悶虧。自己的處理原則是，如果遇到地方政府不接受協商、堅持要索回，軍友社也不再強爭，寧可另外去購買或租賃土地房舍。