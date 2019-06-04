共軍疑試射巨浪3潛射洲際導彈 國防部：能掌握共軍動態

2019-06-04 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



大陸遼寧省海事局本月1日上午7時至下午1時、2日凌晨2時30分至中午12時將渤海灣一帶劃定為禁航區。有美方網路媒體和退將研判指稱，大陸軍方2日試射了疑似「巨浪-3」的新潛射飛彈。

由於我國在新竹樂山部署有監控距離達5000公里的長程預警雷達，應能偵測到共軍這次活動。對此，國防部發言人陳中吉今天表示，對於共軍的相關動態，國軍都能掌握，請國人放心。但有關媒體報導內容，國防部循例不予評論。

南韓東亞日報網路版引述美國網路媒體「防務博客」（Defence Blog）2日報導，中國軍方2日在渤海灣一帶試射了疑似「巨浪-3」的新潛射飛彈。「巨浪」是指用於核潛艇的洲際飛彈。由中國自主開發，射程達1.2萬至1.4萬公里，美國本土及整個歐洲都在射程範圍內。

海軍退役中將蘭寧利也透過臉書比對照大陸媒體披露山東、泰山地區目擊者拍攝到空中疑似飛行器的畫面。他說，有目擊者在長治地區拍攝到的「飛行器」飛行軌跡，長治是比泰山向西方向的內陸地區，說明這顆「飛行器」的彈道方向是從東往西飛行，渤海諸點連線區域禁區大概率是試驗開始區。