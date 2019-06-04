【長知識】軍校「專科班」、「專修班」 有什麼區別？

2019-06-04 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



曾經服過兵役，或對國軍事務有瞭解的民眾，應該都聽過，軍校曾有「專科班」、「專修班」。著名校友方面，高雄市長韓國瑜出身於陸軍官校專修班40期，現任國防大學校長王信龍畢業於陸軍官校專科班1期。到底專科、專修與一般官校的「正期班」，有什麼差別？

這是因為部隊的人力結構是一個金字塔型，愈基層需要的人力愈多，因此各軍校除了正期班（四年，大學學歷）之外，也會招收一些在校修業時間較短，必須服役年限也較短的班隊，來因應基層部隊大量的低階軍官需要。

「專修班」因此先成立，在校受訓期間約半年（各校視需要而定，不完全相同），畢業之後最少服役四年。以陸軍官校而言，每年專修班招收2~3期，到民國72年最後一次招生，共有56期。

後來國軍為了提升「非正期班」的素質，將專修班改為專科班，在校修業年限改為2~3年，畢業時發給專科學歷（專修班無學歷），必須服役6~10年。專科班於民國67年開始招生，第一期69年畢業，一共招收27期。類似的角色如今由招考各大學院校畢業生，接受軍事訓練將近1年的「專業軍官班」所替代。

雖然理論上說，專修與專科班的成立目的，是為了因應基層的大量初級軍官需求，因此服役幾年就可以退伍，並不像正期班一樣，被特別期待「長留久用」。事實上仍然有一些專修或專科出身的軍官，以長留軍中作為個人生涯規劃，加上表現夠優秀，因此可以在競逐之中脫穎而出。例如專科1期出身的王信龍，就是第一位升到上將、擔任陸軍司令的專科班校友。對於專修／專科班出身的將軍來說，雖然難免有「庶系」的不利因素，但由於當初修業年限較短，畢業任官的年齡較輕，因此往往「續航力」較足，比起同年任官的正期班學生，更不容易因為屆齡而失去晉任機會。

陸官專科班校友會理事長羅睿達表示，專科班因為服役年限短，大部分校友都沒有達到20年就退伍，因此多數人並沒有終身俸可領。雖然有18%優存利息可領，但通常都不到年改「樓地板」，因此被年改政策影響退休金的情況並不嚴重。但是專科班校友的凝聚力與活動力，卻未必低於正期，例如先前的「老兵踢正步」活動，就是專科班校友所發動；而在先前的年改抗爭中，專科班校友也扮演重要角色，證明大家不只是為錢抗議，而是不能接受政府違背信賴保護，以及政策背後把退伍軍人汙名化的用心。

為了慶祝陸軍官校95周年校慶，陸官專科校友會也將在本周日（9日）上午6點鐘，在台北中正紀念堂舉行「愛國家，護國旗」路跑。參加中正紀念堂升旗之後，隨即沿信義路跑至101大樓、四四南村，返程則經忠孝東路、林森南路，回到中正紀念堂。包括前總統馬英九、立委費鴻泰等人，也將下場「陪跑」。