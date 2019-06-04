陸官16日校慶已邀韓國瑜 高市府尚未回覆

2019-06-04 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



6月16日是陸軍軍官學校95周年校慶，依慣例將擴大慶祝。包括陸官與其他校學生、大學預備軍官團、以及前身為黃埔教導團的陸軍333機械化步兵旅，都將派出部隊參加閱兵。此外當天位於高雄鳳山的營區也將開放民眾參觀，並且展出多向國軍武器裝備。包括上周在漢光演習反登陸科目亮相的CM34國造雲豹30公釐機砲裝甲車，也將與民眾近距離接觸。

已經宣布挑戰下屆總統寶座的高雄市長韓國瑜，是陸官專修學生班40期畢業，也是各直轄市長中唯一的軍校校友。因此國防部今天利用例行記者會，說明陸官95周年校慶事宜時，隨即被記者詢問，是否將邀請韓國瑜出席？陸官教育長謝正福上校表示，每次校慶活動都會邀請南部地區縣市首長與民代參加，校方已經發出請柬邀約韓市長，市府方面目前並未回覆校方，是否參加。