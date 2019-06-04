親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投脫鉤大選？
賴清德獨家專訪
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
韓國瑜造勢不斷
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

雲豹30機砲車通過兩千公里路跑車測 軍備局綜判合格

2019-06-04 13:37聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部證實，國人自製「雲豹8輪甲車」CM34 30公厘機砲戰鬥車，昨天正式通過車測中心2000公里路跑測試合格，軍備局今天上午也綜合判定載台合格，全車可望展開後續量產。

軍備局今天上午由副局長歐陽力行編組前往南投軍備局209廠，針對通過路跑測試的機砲車再度確認各項機動性能，綜合判定合格。

CM34 30公厘機砲戰鬥車「動力底盤」案總預算為45億7千多萬元，以「最有利標」的方式購置280套的「動力底盤系統」，2018年5月24日由高僑公司得標，平均每套價金為1630萬元，第1批的30套已在今年2月27日交貨。第2批的39套價值6.357億元，則將在本月15日交付。

軍備局針對首批動力底盤系統完成CM34 30公厘機砲戰鬥車組裝，抽測一部以模擬30鏈砲配重方式，送「車測中心」進行2000公里路跑測試，過程順利。軍備局今證實甲車已通過路跑測試。

國軍本月16日將在高雄鳯山黃埔營區舉辦陸官95周年校慶典禮暨營區開放，CM-34將首次與民眾近距離接觸。搭載30機砲具備反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車，屆時將同時與CM-32雲豹40公厘榴彈機槍指揮車、CM-33雲豹40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型等車款一同展出。

國防部證實，國人自製「雲豹8輪甲車」CM34 30公厘機砲戰鬥車，昨天正式通過車...
國防部證實，國人自製「雲豹8輪甲車」CM34 30公厘機砲戰鬥車，昨天正式通過車測中心2000公里路跑測試合格，軍備局今天上午也綜合判定載台合格，全車可望展開後續量產。圖/翻攝軍聞社影片
分享
軍備局今天上午由副局長歐陽力行（圖中）編組前往南投軍備局209廠，針對通過路跑測...
軍備局今天上午由副局長歐陽力行（圖中）編組前往南投軍備局209廠，針對通過路跑測試的CM34雲豹機砲車再度確認各項機動性能，綜合判定合格（圖為示意）。圖/軍聞社
分享

路跑國軍國防部
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

校慶預算解凍 陸官95周年校慶結合營區開放登場

2019-06-04 12:07

影／聽得到絕望聲的舊軍糧掰 國軍新野戰口糧搶救官兵口感

2019-06-03 19:06

國軍中少將異動「詳細名單」看這裡 軍事發言人由他接

2019-06-03 18:32

影／備受好評！國軍最新「軍用野戰口糧」首公開

2019-06-03 16:37

幻象前特技飛官柳惠千 將接任總統府侍衛長

2019-06-03 14:10

漢光演習徵用蚵棚架阻絕設施 學者：落實全民國防

2019-06-03 13:54

陸說若台灣分裂不惜一戰 民進黨：和平發展論淪笑話

2019-06-03 12:27

中共防長侈言對台獨不惜一戰 國防部：窮兵黷武

2019-06-03 10:41

海軍司令黃曙光任期破三年 創27年來紀錄

2019-06-02 20:16

國防產業發展條例三讀 國防部：不會獨厚中科院

2019-06-02 20:12

美空軍官校畢典揮國旗 劉欣學立志駕馭F-16戰機

2019-06-02 15:31

國防產業球員兼裁判？國防部：嚴密監督中科院

2019-06-02 13:27

藍批：政權恐輪替 民進黨政府急掌每年千億軍備預算

2019-06-02 13:25

30鏈砲型雲豹甲車動力底盤近完成驗收 準備啟動量產

2019-06-02 11:59

國軍心戰喊話詞廢共軍弟兄 要敵軍放下武器雙手抱頭

2019-06-02 11:42

國防產業發展條例立法 藍憂未興利還拿掉除弊

2019-06-02 11:41

球員兼裁判也無妨？國防部挺中科院國防選商機制

2019-06-02 11:41

國防產業發展條例創廠商分類分級 學者憂誰來評鑑

2019-06-02 11:39

國防廠商的分級制度涉綁標？學者：恐是多慮

2019-06-02 11:38

漁船通報共軍艦艇拿獎金 海軍：軍民同心守台灣

2019-06-02 10:58

雲豹甲車30鏈砲穿甲彈好威也好貴 每發7308元

2019-06-02 10:57

觀察站／扮美馬前卒？ 台灣禍福難料

2019-06-02 00:42

總統府：台美緊密合作 有助區域穩定

2019-06-02 00:32

美印太戰略報告挺台 「建立強有力的夥伴關係」

2019-06-02 00:21

蔡英文頻打國防牌 爭取基層官兵的心

2019-06-01 23:47

國旗與川普同框 蔡總統：國軍的榮耀也被世界看見

2019-06-01 23:15

退將：蔡總統對國軍有貢獻 但只能同甘不能共苦

2019-06-01 22:08
看更多

熱門文章

最新民調！吳子嘉：依民調顯示黃國昌「掛啦」

2019-06-04 11:00

國軍中少將異動「詳細名單」看這裡 軍事發言人由他接

2019-06-03 18:32

支持恢復18%？ 韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

2019-06-04 12:28

跨過屍體登珠峰遭批冷血 登山家詹喬愉反擊：死了怎麼救？

2019-06-03 15:16

偕獨派逼宮之後 李遠哲再連署要求蔡英文「知所進退」

2019-06-04 12:05

蔡英文「三不會」嗆韓國瑜三不要 孫大千：喊爽的

2019-06-04 08:07

韓國瑜挾凱道氣勢轉戰花蓮造勢 他提「3不」直指不聰明

2019-06-04 10:03

韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17

邱毅：宋楚瑜比韓更強都被打敗 韓要好好分析宋案例

2019-06-03 19:24

影／列舉誓師五大扣分 館長預言：韓國瑜選總統必輸

2019-06-03 14:59

第17個修昔底德陷阱已出現 郭台銘籲蔡召開國是會議

2019-06-03 15:20

從蔣經國夾克 到韓國瑜「罰站」…庶民政治最精玩咖是他！

2019-06-04 10:00

影／備受好評！國軍最新「軍用野戰口糧」首公開

2019-06-03 16:37

韓國瑜變成難搞垮的一咖 胡幼偉：藍襯衫在傳遞訊息

2019-06-03 15:10

韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

2019-06-04 08:00

韓國瑜主張取消年金改革挨批 藍議員挺：上一代沒欠我們

2019-06-04 11:54

初選對蔡英文有利 學者：若蔡出局不堪設想

2019-06-03 15:15

賴清德GG了！羅智強：從這些事映證國家機器介入初選

2019-06-03 14:57

總統初選名單將公布 國民黨盼參選人6日前繳5百萬

2019-06-04 11:10

吳子嘉連番爆料韓國瑜婚外情生子 北檢明傳喚吳說明

2019-06-03 15:15

新聞眼／「大鳥出籠」兩股底氣…韓市長驚天一怒

2019-06-04 00:59

李進勇提「公投大選脫鉤」 藍批未修法就準備作弊

2019-06-04 00:32

韓國瑜8日在花蓮造勢 新北將開勝選專車

2019-06-03 16:47

馬英九：九二共識並非由大陸提出 強迫台灣接受

2019-06-03 18:11

韓國瑜萬人凱道造勢壓力大？北市警局擬不再估人數

2019-06-03 15:01

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

韓家軍擠爆凱道造勢大會 韓國瑜憑什麼讓「紅衫軍」浪潮再現凱道？

2019-06-04 09:14

韓國瑜凱道造勢驚人 周錫瑋：對藍軍是最好的機會

2019-06-03 15:59

記者會舞獅團紅布寫「中華台北」 蘇貞昌變臉怒斥

2019-06-04 11:58

賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

2019-06-04 00:38

郭台銘：第17個「修昔底德陷阱」已現

2019-06-04 00:10

一級嘴砲技術士：民進黨農會挫敗 讓韓國瑜翻身壯大

2019-06-04 09:16

影／聽得到絕望聲的舊軍糧掰 國軍新野戰口糧搶救官兵口感

2019-06-03 19:06

影／若選上不宣布台獨 賴清德：韓當選中華民國粉身碎骨

2019-06-03 20:11

賴清德點評對手…郭台銘應該先救鴻海

2019-06-04 00:20

韓國瑜帶多少人上凱道？蔡詩萍：笨蛋！關鍵不在那幾萬

2019-06-03 15:45

賴清德贏蔡英文1%？趙少康：全代會可能啟動霸王條款

2019-06-04 11:43

郭台銘：第17個修昔底德陷阱出現 台海危機將重新定義

2019-06-03 15:17

李遠哲逼退籲知所進退 張葉森：蔡英文可以休息了

2019-06-04 13:03

郭台銘：政府還在用台商回流金額麻醉大眾

2019-06-03 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top