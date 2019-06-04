雲豹30機砲車通過兩千公里路跑車測 軍備局綜判合格

2019-06-04 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部證實，國人自製「雲豹8輪甲車」CM34 30公厘機砲戰鬥車，昨天正式通過車測中心2000公里路跑測試合格，軍備局今天上午也綜合判定載台合格，全車可望展開後續量產。

軍備局今天上午由副局長歐陽力行編組前往南投軍備局209廠，針對通過路跑測試的機砲車再度確認各項機動性能，綜合判定合格。

CM34 30公厘機砲戰鬥車「動力底盤」案總預算為45億7千多萬元，以「最有利標」的方式購置280套的「動力底盤系統」，2018年5月24日由高僑公司得標，平均每套價金為1630萬元，第1批的30套已在今年2月27日交貨。第2批的39套價值6.357億元，則將在本月15日交付。

軍備局針對首批動力底盤系統完成CM34 30公厘機砲戰鬥車組裝，抽測一部以模擬30鏈砲配重方式，送「車測中心」進行2000公里路跑測試，過程順利。軍備局今證實甲車已通過路跑測試。