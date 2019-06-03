影／聽得到絕望聲的舊軍糧掰 國軍新野戰口糧搶救官兵口感

2019-06-03 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍今年再度升級制式野戰口糧品質，口糧過去吃來口感仿若石塊粉末的牛肉乾，被換成多汁的大肉塊，「主食」餅乾的脆度與口感也大幅提升。軍媒調來A、B兩款新式口糧，交由活潑的網路小編，以逗趣的形式準備在社群中進行實物開箱。過程中披露，新式口糧除了牛肉乾與豬肉乾分量增多外，薑糖也分軟、硬兩種口感。而國防部向立法院允諾，今年底將進一步針對加熱式餐盒進行開發試製，精進口味。

國軍漢光35號演習實兵操演甫落幕，操演中發放國軍最新版的「軍用野戰口糧」，受到官兵歡迎，不少社群都被「好吃文」洗版。國防部青年日報數位中心調來新式口糧，動用臉書粉絲頁男女小編進行實物開箱，除詳盡介紹新式A、B軍用口糧內各式內容物外，同時一一試吃。內容中分量最多的牛奶與巧克力餅，口感超喀脆，所附黑胡椒牛肉乾堪稱巨大多汁，與舊式牛肉乾相較，備受部隊歡迎。

試吃過程中，新式口糧餅乾，距離3、4公尺都可聽到牙齒咀嚼餅乾的脆裂聲；而試吃牛肉乾時，男女小編特別將新舊式口糧牛肉乾作比較，在新式牛肉乾面前，舊版乾燥牛肉乾倒在磁盤上竟然朗朗作響，小編趣稱「連倒出來的聲音都充滿了絕望」、就像「鹹酥雞的碎屑」，逗趣地表達官兵心聲，而新款口糧中的牛肉乾，有如大溪大豆乾般厚實超大的新式牛肉乾，備受好評。

國防部青年日報數位中心約有廿位軍文職人員，負責軍媒在網路社群上包括臉書、推特、IG、YouTube頻道經營、各式直播等，數年來深入軍中，在網路社群經營軟性文宣，尤其男女小編深入部隊基層探訪發掘軟性事物，以柔軟的身段執行文宣任務，頗受官兵好評。