國軍中少將異動「詳細名單」看這裡 軍事發言人由他接

2019-06-03 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部發言人陳中吉是政戰學校78年班新聞系畢業，2016年由國防部軍聞處副處長任內接任發言人，至今已屆滿3年，處理軍聞與對外發言，備受軍內和輿論界肯定。 圖／本報資料照片 分享 facebook

國軍中、少將級人事異動，表現優異的國防部發言人陳中吉將調任陸軍後勤指揮部政戰主任，遺缺將由陸軍金門防衛部政戰主任史順文接任，發言人一職延續由政戰學院新聞系畢業生接任的傳統。此外，國軍漢光35演習圓滿落幕，參與規劃的國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長葉國輝少將，將升任國防部作戰計畫次長，晉任中將。

陳中吉是政戰學校78年班新聞系畢業，2016年由國防部軍聞處副處長任內接任發言人，至今已屆滿3年，處理軍聞與對外發言，備受軍內和輿論界肯定，而由於陳中吉學經歷完整，具備碩博士學歷，考量職務歷練，因此調任軍團級職務，遺缺由政戰學校79年班新聞系畢業的史順文接任，兩人都曾經在國防部軍聞處擔任幕僚，熟悉軍聞發布運作。至於史順文遺缺，將由陸軍澎防部政戰主任劉強華接任，晉升少將。

國軍最新一波中、少將人事名單如下：

中將新職部分：

國防部政務辦公室中將主任王紹華、陸軍司令部中將副司令莫又銘、憲兵指揮部中將指揮官鍾樹明、國防部作戰計畫次長室中將次長葉國輝、海軍司令部中將司令丘樹華、國防大學中將副司令唐華、海軍教準部中將指揮官胡展豪、國防部後勤次長室中將次長黃佑民。

少將新職部分：