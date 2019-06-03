幻象前特技飛官柳惠千 將接任總統府侍衛長

2019-06-03 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍將領新一波人事大調動，輪廓已大致成型。消息人士指出，現任總統府侍衛長張捷中將，將調升陸軍八軍團指揮官，執掌南台灣兵符；侍衛長一職，將由現任副侍衛長柳惠千少將接任，占中將缺。國防部軍事發言人一職，將由現任金防部政戰主任史順文少將接任。

據指出，現任八軍團指揮官劉得金中將，先前曾擔任負責電子訊號蒐集的國防部電展室主任，具備情報專長，可能轉任軍情局長。現任後備指揮部指揮官周皓瑜中將，將於下月屆齡退伍，將由現任金門防衛指揮官姜振中中將接任。

另外先前已經曝光的人事，包括憲兵指揮官莫又銘中將接任陸軍副司令，參謀本部作戰計畫次長鍾樹明中將接掌憲兵，國防大學副校長丘樹華中將接任海軍副司令，遺缺由海軍教準部指揮官唐華中將接任等。

柳惠千畢業於空軍官校77年班，飛行生涯大部分時間都在新竹的第二聯隊，駕駛過F-104、幻象2000戰機，並曾兩度擔任幻象機的單機表演飛行官。此外他擁有政大外交研究所與淡江國際事務與戰略研究所的碩士、美國馬里蘭大學後勤管理碩士的學歷，目前是淡江國際事務與戰略研究所的博士生。此次升任侍衛長，將成為空軍最年輕的中將。