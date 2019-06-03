陸說若台灣分裂不惜一戰 民進黨：和平發展論淪笑話

2019-06-03 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



中國國防部長魏鳳和6月2日表示，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，必將不惜一切代價，絕不承諾放棄武力。民進黨發言人周江杰今天回應，魏鳳和的「不惜一戰」，凸顯出中共窮兵黷武的本質，中共和平崛起都是欺騙。

周江杰表示，魏鳳和的發言彰顯了中共政權窮兵黷武的本質。中共不只把槍口對向自己人民，也對向台灣人民。中共為了鞏固極權政體，寧可犧牲台灣人民的自由與民主制度，也讓中國的「和平發展論」淪為一起國際笑話。

周江杰指出，六四事件三十周年前夕，魏鳳和竟聲稱六四事件是「政治動亂」，中共中央採取行動阻止這場動亂，是正確決策。這種說法令世界感到極為震驚和不可思議。

周江杰認為，一個正常、文明、法治的國家，軍隊不會把槍口指向人民；唯有極權政體才會為了政權的生存，不惜屠戮百姓、把人民當敵人。日前，美國國務院發言人歐塔加斯更主動以「屠殺」形容六四事件，強調這場大屠殺源於中共「系統性踐踏人權」，即可得知世界民主國家是如何看待中共的殘暴。

他提到，中共在國內實行「歐威爾式」的嚴密監控，大舉關押維權人士、毀滅各類宗教的信仰、在新疆大量設置集中營、實行社會信用制度監控人民、嚴格縮限言論自由和學術自由，讓中國宛如成為一座關押14億人口的大型監獄，政權本質與法西斯無異。一個會用殘酷手段鎮壓自己百姓的極權政體，何以讓人信服該政權會和平、平等對待世界上其他國家人民？何以讓外界相信，以政權利益為優先的共產黨會遵守國際規範和世界秩序？