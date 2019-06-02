海軍司令黃曙光任期破三年 創27年來紀錄

2019-06-02 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍司令黃曙光上將。圖／軍聞社 分享 facebook

6月1日，海軍進行新一波中將、少將調動：原任國防大學副校長丘樹華中將，調回海軍司令部擔任副司令；原任海軍教準部指揮官唐華中將，接任國防大學副校長；原參謀本部後勤次長胡展豪中將，調任海軍教準部指揮官；原參謀本部作戰計畫助理次長黃佑民少將，調參謀本部後勤次長，占中將缺；原海軍艦隊指揮部副指揮官李世強少將，調任參謀本部作戰計畫助理次長；原海軍戰系工廠廠長林中行少將，接艦隊副指揮官；原海洋監偵部指揮官張世行少將，接戰系工廠廠長。

由於參謀總長李喜明上將，6月30日即將屆齡退伍，原本外界預期，海軍現任司令黃曙光上將，將接任國防部副部長（現任為空軍沈一鳴上將），甚至可能直攻參謀總長。海軍司令的寶座，將由現任參謀本部副總長執行官劉志斌上將接任。不過如今丘樹華回任海軍副司令，因其為海軍官校72年班畢業，依據軍中倫理，不大可能調海官73年班的劉志斌當其頂頭上司。由此似乎也代表，負責潛艦國造重任的黃曙光，還要在海軍司令的職務序任一陣子。

黃曙光於105年6月1日接任海軍司令，到今天已經三年又一天，是近年各軍種司令任期最長的例子。以海軍而言，前一個超過三年的司令（總司令），是民國81年卸任的葉昌桐上將，任期為3年11個月。