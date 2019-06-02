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海軍司令黃曙光任期破三年 創27年來紀錄

2019-06-02 20:16聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍司令黃曙光上將。圖／軍聞社
海軍司令黃曙光上將。圖／軍聞社
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6月1日，海軍進行新一波中將、少將調動：原任國防大學副校長丘樹華中將，調回海軍司令部擔任副司令；原任海軍教準部指揮官唐華中將，接任國防大學副校長；原參謀本部後勤次長胡展豪中將，調任海軍教準部指揮官；原參謀本部作戰計畫助理次長黃佑民少將，調參謀本部後勤次長，占中將缺；原海軍艦隊指揮部副指揮官李世強少將，調任參謀本部作戰計畫助理次長；原海軍戰系工廠廠長林中行少將，接艦隊副指揮官；原海洋監偵部指揮官張世行少將，接戰系工廠廠長。

由於參謀總長李喜明上將，6月30日即將屆齡退伍，原本外界預期，海軍現任司令黃曙光上將，將接任國防部副部長（現任為空軍沈一鳴上將），甚至可能直攻參謀總長。海軍司令的寶座，將由現任參謀本部副總長執行官劉志斌上將接任。不過如今丘樹華回任海軍副司令，因其為海軍官校72年班畢業，依據軍中倫理，不大可能調海官73年班的劉志斌當其頂頭上司。由此似乎也代表，負責潛艦國造重任的黃曙光，還要在海軍司令的職務序任一陣子。

黃曙光於105年6月1日接任海軍司令，到今天已經三年又一天，是近年各軍種司令任期最長的例子。以海軍而言，前一個超過三年的司令（總司令），是民國81年卸任的葉昌桐上將，任期為3年11個月。

其他軍種的調動方面：憲兵指揮官莫又銘中將，接任陸軍副司令；參謀本部作戰計畫次長鍾樹明中將，接任憲兵指揮官；參謀本部訓練次長李兆明中將，接任作戰計畫次長；參謀本部聯合作戰處長葉國輝少將，接任訓練次長，占中將缺。

新任海軍副司令丘樹華中將。記者程嘉文／攝影
新任海軍副司令丘樹華中將。記者程嘉文／攝影
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莫又銘中將。記者程嘉文／攝影
莫又銘中將。記者程嘉文／攝影
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鍾樹明中將。記者程嘉文／攝影
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李兆明中將。圖／軍聞社
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劉志斌上將（右）。圖／軍聞社
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唐華中將。記者程嘉文／攝影
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胡展豪中將。記者程嘉文／攝影
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