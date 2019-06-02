親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
凱道挺韓大會師
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

日職／王柏融先發五棒 首打席就敲安

韓國瑜要為中華民國粉身碎骨 柯文哲回應超酸

30鏈砲型雲豹甲車動力底盤近完成驗收 準備啟動量產

2019-06-02 11:59聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部軍備局證實，國人自製「雲豹8輪甲車」最新的CM34 30公厘機砲戰鬥車，預計本月15日展開第2批39套「動力底盤」交貨，提供CM34的後續生產所需，而由高僑公司（信鋐公司為共同投標廠商）得標生產的首批30套甲車動力底盤，已近通過驗收，負責組裝完成甲車路跑驗收的車測中心，預計明日就可提出測試報告。

國防部日前曾透過軍媒披露，CM34甲車已通過各項性能測試，爬坡、側斜坡、波浪、碎石、越壕、直線加速、煞停等動態項目測試，顯現甲車承載系統等功能的可靠度及穩定性。

軍備局第209廠也表示，CM34與目前CM32、CM33採用相同的底盤設計，整體構型由裡到外進行精進與研改，在30公厘機砲砲塔體積變大，進而壓縮到搭乘人員活動空間，因此，參考國外設計，於外部兩側搭載背包架，增加人員活動空間，另外，在砲台後方新增護欄，避免人員在執行任務時誤觸。

CM34 30公厘機砲戰鬥車「動力底盤」案總預算為45億7千多萬元，以「最有利標」的方式購置280套的「動力底盤系統」，2018年5月24日由高僑公司得標，平均每套價金為1630萬元，第1批的30套已在今年2月27日交貨。國防部軍備局披露，第2批的39套價值6.357億元，將在本月15日交付，而軍備局已針對首批動力底盤系統完成CM34 30公厘機砲戰鬥車組裝，並抽測一部以模擬配重方式送「車測中心」進行2000公里路跑測試，過程順利，預計明日即可提出測試報告。

據了解，依軍備局現行能量，一周能完成一輛甲車組裝。根據國防部向立法院提出的報告，陸軍司令部去年下達30公厘機砲型雲豹甲車生產的決心，計畫在今年量產撥交陸軍26輛、憲兵指揮部6輛，其餘252輛則於109-112年分年部署。憲兵指揮部裝憲營預劃今年就要接裝新車，30機砲輪型甲車將進駐台北市，擔負中樞防衛任務。

雲豹甲車CM34 30公厘機砲戰鬥車動力底盤交貨時程表。圖／翻攝讀者提供圖片
雲豹甲車CM34 30公厘機砲戰鬥車動力底盤交貨時程表。圖／翻攝讀者提供圖片
分享
國防部軍備局證實，國人自製「雲豹8輪甲車」最新的CM34 30公厘機砲戰鬥車，預...
國防部軍備局證實，國人自製「雲豹8輪甲車」最新的CM34 30公厘機砲戰鬥車，預計本月15日展開第2批39套「動力底盤」交貨，提供CM34的後續生產所需，而由高僑公司（信鋐公司為共同投標廠商）得標生產的首批30套甲車動力底盤，已近通過驗收，負責組裝完成甲車路跑驗收的車測中心，預計明日就可提出測試報告。翻攝軍聞社影片
分享

國防部憲兵路跑
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

雲豹甲車30鏈砲穿甲彈好威也好貴 每發7308元

2019-06-02 10:57

國軍心戰喊話詞廢共軍弟兄 要敵軍放下武器雙手抱頭

2019-06-02 11:42

國防產業發展條例立法 藍憂未興利還拿掉除弊

2019-06-02 11:41

球員兼裁判也無妨？國防部挺中科院國防選商機制

2019-06-02 11:41

國防產業發展條例創廠商分類分級 學者憂誰來評鑑

2019-06-02 11:39

國防廠商的分級制度涉綁標？學者：恐是多慮

2019-06-02 11:38

漁船通報共軍艦艇拿獎金 海軍：軍民同心守台灣

2019-06-02 10:58

觀察站／扮美馬前卒？ 台灣禍福難料

2019-06-02 00:42

總統府：台美緊密合作 有助區域穩定

2019-06-02 00:32

美印太戰略報告挺台 「建立強有力的夥伴關係」

2019-06-02 00:21

蔡英文頻打國防牌 爭取基層官兵的心

2019-06-01 23:47

國旗與川普同框 蔡總統：國軍的榮耀也被世界看見

2019-06-01 23:15

退將：蔡總統對國軍有貢獻 但只能同甘不能共苦

2019-06-01 22:08

軍品廠商分級制過關 藍憂鐽震案翻版

2019-06-01 00:34

漢光35號演習落幕 4個首度是亮點

2019-05-31 15:02

東部外海 陸艦窺探？漢光演習主秀 總統未出席

2019-05-31 00:06

軍紀醜聞連環爆 他記得當年蔡英文這樣批評馬英九

2019-05-31 00:03

漢光演習期間 中共巡防艦在東部外海窺探？

2019-05-30 21:30

影／漢光演習第四天 屏東同時三場大操演

2019-05-30 21:18
看更多

熱門文章

這3人挺韓國瑜出了名 為何凱道缺席？3個理由3種心思…

2019-06-02 08:00

凱道韓粉被淋濕大罵買不到雨衣 柯文哲在宜蘭這麼說

2019-06-01 17:41

韓國瑜：2020承擔重任 為了中華民國不惜粉身碎骨

2019-06-01 17:34

造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

2019-06-01 22:06

韓國瑜造勢 現場稱半小時湧5萬已破15萬人

2019-06-01 14:33

韓國瑜李佳芬開始大進場 現場喊破40萬人

2019-06-01 16:54

凱道誓師造勢挺韓 議員黃敬平：黨內初選結果形同出爐

2019-06-01 17:45

韓國瑜凱道造勢聚人氣 陳致中問民進黨：準備好了嗎？

2019-06-01 21:26

韓國瑜要為中華民國粉身碎骨 柯文哲回應超酸

2019-06-02 08:59

韓國瑜凱道造勢 主辦單位4點24分宣布破30萬人

2019-06-01 16:08

【即時短評】凱道20萬人大造勢 韓國瑜能一掃陰霾？

2019-06-01 15:15

韓國瑜主張恢復軍公教年改 郭台銘：開空頭支票誰不會

2019-06-01 14:43

韓國瑜凱道造勢 王金平：高人氣用對地方不得了

2019-06-01 22:22

韓國瑜凱道一席話韓粉感動 要相隨到花蓮、台中

2019-06-01 19:49

韓國瑜凱道造勢 主辦單位：3點7分破20萬人

2019-06-01 15:11

狂轟蔡英文 韓國瑜：權力權力愛權力

2019-06-01 17:22

買不到便當！韓粉抱怨「都是柯P」不准

2019-06-01 15:12

韓國瑜造勢 主辦單位：破30萬人你看過嗎？

2019-06-01 16:27

韓國瑜深夜發文謝好友們「在詭譎局勢與天氣裡 都願與他在一起 」

2019-06-02 00:19

李敖之子：韓國瑜被深藍綁架 打中華民國牌註定失敗

2019-06-02 08:14

韓國瑜造勢大會強強滾 退休校長：黑韓外遇生子激憤慨

2019-06-01 17:07

韓國瑜凱道宣示 黃捷質疑：上班忙選舉哪來承擔

2019-06-01 22:34

孫大千喻韓國瑜為「鋼鐵英雄」不帶武器拯救同胞

2019-06-02 08:13

韓國瑜起手式造勢成功 郭朱王面臨強大壓力

2019-06-01 22:17

挺韓國瑜大會師轉戰花蓮 6月8日韓國瑜花蓮現身

2019-06-01 16:41

韓國瑜造勢場開唱國歌 主持人：太陽出來了！

2019-06-01 14:16

抗抹黑要像過銅人陣 學者：「對韓鬥爭」強度將更加強

2019-06-02 00:46

退將：蔡總統對國軍有貢獻 但只能同甘不能共苦

2019-06-01 22:08

韓國瑜進場登台 30萬人揮旗高喊「韓國瑜凍蒜！」

2019-06-01 17:15

韓國瑜：支持我的人被抹黑 我深深鞠躬道歉

2019-06-01 17:07

影／韓國瑜喊恢復年改 郭台銘：開空頭支票誰不會?

2019-06-01 15:45

蔡總統談年金 籲韓國瑜不要為選舉再次挑起對立

2019-06-01 16:25

韓國瑜：無法讓百姓安居樂業 有什麼臉從事政治活動？

2019-06-01 17:32

韓國瑜被爆安插王小姐姪子進北農？北農董座：無從查證

2019-06-01 15:27

挺韓國瑜光腳ㄚ演講 15萬人大雨中接地氣

2019-06-01 15:41

批韓上凱道才是鬼混 綠高市議會黨團要他先辭市長

2019-06-01 23:47

王浩宇：韓國瑜真的是政治精算師

2019-06-02 07:47

「選總統再也不要讓了！」 韓國瑜昔日里長這樣呼籲

2019-06-01 15:41

40萬人風雨力挺韓 凱道上紅潮漫天

2019-06-01 17:31

現場十萬韓軍雨中造勢 志工發送4000肉包

2019-06-01 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top