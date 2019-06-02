30鏈砲型雲豹甲車動力底盤近完成驗收 準備啟動量產

2019-06-02 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍備局證實，國人自製「雲豹8輪甲車」最新的CM34 30公厘機砲戰鬥車，預計本月15日展開第2批39套「動力底盤」交貨，提供CM34的後續生產所需，而由高僑公司（信鋐公司為共同投標廠商）得標生產的首批30套甲車動力底盤，已近通過驗收，負責組裝完成甲車路跑驗收的車測中心，預計明日就可提出測試報告。

國防部日前曾透過軍媒披露，CM34甲車已通過各項性能測試，爬坡、側斜坡、波浪、碎石、越壕、直線加速、煞停等動態項目測試，顯現甲車承載系統等功能的可靠度及穩定性。

軍備局第209廠也表示，CM34與目前CM32、CM33採用相同的底盤設計，整體構型由裡到外進行精進與研改，在30公厘機砲砲塔體積變大，進而壓縮到搭乘人員活動空間，因此，參考國外設計，於外部兩側搭載背包架，增加人員活動空間，另外，在砲台後方新增護欄，避免人員在執行任務時誤觸。

CM34 30公厘機砲戰鬥車「動力底盤」案總預算為45億7千多萬元，以「最有利標」的方式購置280套的「動力底盤系統」，2018年5月24日由高僑公司得標，平均每套價金為1630萬元，第1批的30套已在今年2月27日交貨。國防部軍備局披露，第2批的39套價值6.357億元，將在本月15日交付，而軍備局已針對首批動力底盤系統完成CM34 30公厘機砲戰鬥車組裝，並抽測一部以模擬配重方式送「車測中心」進行2000公里路跑測試，過程順利，預計明日即可提出測試報告。