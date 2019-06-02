親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
凱道挺韓大會師
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

日職／王柏融先發五棒 首打席就敲安

韓國瑜要為中華民國粉身碎骨 柯文哲回應超酸

國軍心戰喊話詞廢共軍弟兄 要敵軍放下武器雙手抱頭

2019-06-02 11:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍漢光35號演習實兵驗證落幕，海軍陸戰隊在演習過程中，首度披露美製單兵攜行式的心戰喊話器。國防部證實，國軍已調修「單兵戰鬥教練綜合演練」心戰喊話內容，原狀況「心戰喊話」納入「肅清殘敵」訓練項目。陸軍將領透露，經調修的準則中，原心戰喊話詞裡「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！」已廢除，改為「敵軍弟兄，放下武器、雙手抱頭」等語。

國軍單兵基本戰鬥教練中有一段制式向敵陣心戰喊話的報告詞：「親愛的共軍弟兄們，你們己經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧。我們政府是寬大為懷的，絕對無保障你們的生命安全，趕快出來投誠吧。」這段報告詞曾在立法院被質疑過時，訓練內容不合時宜。

國防部軍事發言人陳中吉表示，心戰喊話是戰場心理作戰具體運用手段之一，結合其他心戰作為，策應軍事行動，達成作戰任務。而心戰喊話依戰況區分招降性、安撫性及威嚇性心戰喊話。心戰喊話稿根據戰場實況採模擬仿真方式，因時、因地及目標對象彈性調整，以符實需。

他表示，國防部依台澎防衛作戰指導及歷年演訓驗證結果，與時俱進調修「單兵戰鬥教練綜合演練」心戰喊話內容，將原「攻擊準備」等12個訓練狀況調併為5個；原狀況10「心戰喊話」調修後納入狀況4「肅清殘敵」訓練項目，未來仍持續落實駐地訓練，並利用演習時機驗證，充分發揮心戰實效。

由於準則對外是「限閱」內容，陸軍將領透露，是根據實需與美軍波灣戰爭實例，現行調整內容廢除「共軍弟兄」特定用詞，考量凡侵我領土者皆敵人，喊話詞開端改為「敵軍弟兄」，後續要求對方「放下武器、雙手抱頭」等。

而海軍陸戰隊在漢光35號演習聯興操演時披露單兵攜行式的心戰喊話器，海軍司令部表示，該喊話器為美製產品，可背負攜帶或裝置於各型載具，為鋁合金材質，重量21.5公斤，全機長35公分、寬33公分、高48公分，喊話最大距離3657.6公尺，功率可至250瓦至450瓦。

海軍司令部表示，這款喊話器由部隊心戰小組喊話手背負攜行，通常由各排幹部擔任組長，由1、4、7班人員擔任喊話手、文宣手。喊話手基本上是第三兵，若因任務或其他因素會調整。視戰況需求及不同階段，適時調整心戰喊話內容，目前海軍陸戰隊尚未部隊頒布新的制式喊話稿。

國軍漢光35號演習實兵驗證落幕，海軍陸戰隊在演習過程中，首度對外披露美製單兵攜行...
國軍漢光35號演習實兵驗證落幕，海軍陸戰隊在演習過程中，首度對外披露美製單兵攜行式的心戰喊話器(左)。圖/海軍陸戰隊
分享

海軍演習國軍
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

雲豹甲車30鏈砲穿甲彈好威也好貴 每發7308元

2019-06-02 10:57

30鏈砲型雲豹甲車動力底盤近完成驗收 準備啟動量產

2019-06-02 11:59

國防產業發展條例立法 藍憂未興利還拿掉除弊

2019-06-02 11:41

球員兼裁判也無妨？國防部挺中科院國防選商機制

2019-06-02 11:41

國防產業發展條例創廠商分類分級 學者憂誰來評鑑

2019-06-02 11:39

國防廠商的分級制度涉綁標？學者：恐是多慮

2019-06-02 11:38

漁船通報共軍艦艇拿獎金 海軍：軍民同心守台灣

2019-06-02 10:58

觀察站／扮美馬前卒？ 台灣禍福難料

2019-06-02 00:42

總統府：台美緊密合作 有助區域穩定

2019-06-02 00:32

美印太戰略報告挺台 「建立強有力的夥伴關係」

2019-06-02 00:21

蔡英文頻打國防牌 爭取基層官兵的心

2019-06-01 23:47

國旗與川普同框 蔡總統：國軍的榮耀也被世界看見

2019-06-01 23:15

退將：蔡總統對國軍有貢獻 但只能同甘不能共苦

2019-06-01 22:08

軍品廠商分級制過關 藍憂鐽震案翻版

2019-06-01 00:34

漢光35號演習落幕 4個首度是亮點

2019-05-31 15:02

東部外海 陸艦窺探？漢光演習主秀 總統未出席

2019-05-31 00:06

軍紀醜聞連環爆 他記得當年蔡英文這樣批評馬英九

2019-05-31 00:03

漢光演習期間 中共巡防艦在東部外海窺探？

2019-05-30 21:30

影／漢光演習第四天 屏東同時三場大操演

2019-05-30 21:18
看更多

熱門文章

這3人挺韓國瑜出了名 為何凱道缺席？3個理由3種心思…

2019-06-02 08:00

凱道韓粉被淋濕大罵買不到雨衣 柯文哲在宜蘭這麼說

2019-06-01 17:41

韓國瑜：2020承擔重任 為了中華民國不惜粉身碎骨

2019-06-01 17:34

造勢是韓國瑜要辦的？教授：目的在做給這些人看

2019-06-01 22:06

韓國瑜造勢 現場稱半小時湧5萬已破15萬人

2019-06-01 14:33

韓國瑜李佳芬開始大進場 現場喊破40萬人

2019-06-01 16:54

凱道誓師造勢挺韓 議員黃敬平：黨內初選結果形同出爐

2019-06-01 17:45

韓國瑜凱道造勢聚人氣 陳致中問民進黨：準備好了嗎？

2019-06-01 21:26

韓國瑜要為中華民國粉身碎骨 柯文哲回應超酸

2019-06-02 08:59

韓國瑜凱道造勢 主辦單位4點24分宣布破30萬人

2019-06-01 16:08

【即時短評】凱道20萬人大造勢 韓國瑜能一掃陰霾？

2019-06-01 15:15

韓國瑜主張恢復軍公教年改 郭台銘：開空頭支票誰不會

2019-06-01 14:43

韓國瑜凱道造勢 王金平：高人氣用對地方不得了

2019-06-01 22:22

韓國瑜凱道一席話韓粉感動 要相隨到花蓮、台中

2019-06-01 19:49

韓國瑜凱道造勢 主辦單位：3點7分破20萬人

2019-06-01 15:11

狂轟蔡英文 韓國瑜：權力權力愛權力

2019-06-01 17:22

買不到便當！韓粉抱怨「都是柯P」不准

2019-06-01 15:12

韓國瑜造勢 主辦單位：破30萬人你看過嗎？

2019-06-01 16:27

韓國瑜深夜發文謝好友們「在詭譎局勢與天氣裡 都願與他在一起 」

2019-06-02 00:19

李敖之子：韓國瑜被深藍綁架 打中華民國牌註定失敗

2019-06-02 08:14

韓國瑜造勢大會強強滾 退休校長：黑韓外遇生子激憤慨

2019-06-01 17:07

韓國瑜凱道宣示 黃捷質疑：上班忙選舉哪來承擔

2019-06-01 22:34

孫大千喻韓國瑜為「鋼鐵英雄」不帶武器拯救同胞

2019-06-02 08:13

韓國瑜起手式造勢成功 郭朱王面臨強大壓力

2019-06-01 22:17

挺韓國瑜大會師轉戰花蓮 6月8日韓國瑜花蓮現身

2019-06-01 16:41

韓國瑜造勢場開唱國歌 主持人：太陽出來了！

2019-06-01 14:16

抗抹黑要像過銅人陣 學者：「對韓鬥爭」強度將更加強

2019-06-02 00:46

退將：蔡總統對國軍有貢獻 但只能同甘不能共苦

2019-06-01 22:08

韓國瑜進場登台 30萬人揮旗高喊「韓國瑜凍蒜！」

2019-06-01 17:15

韓國瑜：支持我的人被抹黑 我深深鞠躬道歉

2019-06-01 17:07

影／韓國瑜喊恢復年改 郭台銘：開空頭支票誰不會?

2019-06-01 15:45

蔡總統談年金 籲韓國瑜不要為選舉再次挑起對立

2019-06-01 16:25

韓國瑜：無法讓百姓安居樂業 有什麼臉從事政治活動？

2019-06-01 17:32

韓國瑜被爆安插王小姐姪子進北農？北農董座：無從查證

2019-06-01 15:27

挺韓國瑜光腳ㄚ演講 15萬人大雨中接地氣

2019-06-01 15:41

批韓上凱道才是鬼混 綠高市議會黨團要他先辭市長

2019-06-01 23:47

王浩宇：韓國瑜真的是政治精算師

2019-06-02 07:47

「選總統再也不要讓了！」 韓國瑜昔日里長這樣呼籲

2019-06-01 15:41

40萬人風雨力挺韓 凱道上紅潮漫天

2019-06-01 17:31

現場十萬韓軍雨中造勢 志工發送4000肉包

2019-06-01 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top