國軍心戰喊話詞廢共軍弟兄 要敵軍放下武器雙手抱頭

2019-06-02 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號演習實兵驗證落幕，海軍陸戰隊在演習過程中，首度披露美製單兵攜行式的心戰喊話器。國防部證實，國軍已調修「單兵戰鬥教練綜合演練」心戰喊話內容，原狀況「心戰喊話」納入「肅清殘敵」訓練項目。陸軍將領透露，經調修的準則中，原心戰喊話詞裡「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！」已廢除，改為「敵軍弟兄，放下武器、雙手抱頭」等語。

國軍單兵基本戰鬥教練中有一段制式向敵陣心戰喊話的報告詞：「親愛的共軍弟兄們，你們己經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧。我們政府是寬大為懷的，絕對無保障你們的生命安全，趕快出來投誠吧。」這段報告詞曾在立法院被質疑過時，訓練內容不合時宜。

國防部軍事發言人陳中吉表示，心戰喊話是戰場心理作戰具體運用手段之一，結合其他心戰作為，策應軍事行動，達成作戰任務。而心戰喊話依戰況區分招降性、安撫性及威嚇性心戰喊話。心戰喊話稿根據戰場實況採模擬仿真方式，因時、因地及目標對象彈性調整，以符實需。

他表示，國防部依台澎防衛作戰指導及歷年演訓驗證結果，與時俱進調修「單兵戰鬥教練綜合演練」心戰喊話內容，將原「攻擊準備」等12個訓練狀況調併為5個；原狀況10「心戰喊話」調修後納入狀況4「肅清殘敵」訓練項目，未來仍持續落實駐地訓練，並利用演習時機驗證，充分發揮心戰實效。

由於準則對外是「限閱」內容，陸軍將領透露，是根據實需與美軍波灣戰爭實例，現行調整內容廢除「共軍弟兄」特定用詞，考量凡侵我領土者皆敵人，喊話詞開端改為「敵軍弟兄」，後續要求對方「放下武器、雙手抱頭」等。

而海軍陸戰隊在漢光35號演習聯興操演時披露單兵攜行式的心戰喊話器，海軍司令部表示，該喊話器為美製產品，可背負攜帶或裝置於各型載具，為鋁合金材質，重量21.5公斤，全機長35公分、寬33公分、高48公分，喊話最大距離3657.6公尺，功率可至250瓦至450瓦。