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球員兼裁判也無妨？國防部挺中科院國防選商機制

2019-06-02 11:41聯合報 記者洪哲政╱即時報導

在民進黨團主導下，日前以優先法案之姿，在立法院會透過表決強勢將「國防產業發展條例」三讀，創設「廠商分類分級」制，其中國家中山科學研究院所屬的專家，勢將成為國防部鑑別廠商分級的重要依據來源。國防部表示，中科院已建置成熟選商機制，國防部規畫未來投資金額新台幣10億元以上的重大軍備系統購案，都將委由中科院統籌辦理，中科院將接受國防部與立法院監督，擴大民間參，提升國軍整體防衛戰力

立法院質疑，中科院承接眾多軍備科研案及產製案，國防部又規畫未來投資金額新台幣10億元以上的重大軍備系統購案，將依相關規定，委由中科院統籌辦理，但中科院是否具備足夠能量承接此國防重任，不無疑義，還是只將中科院視為承包商，減少軍種採購程序，這種作法難免令人質疑是否從中獲利。國防部與中科院的績效評比流於形式，兩者間交互勾結，恐無法提升我國防實力。

國防部表示，國防部借重中科院國防科研專業，協助國軍建案單位，完備重大投資目評估作業，並擴大參與國軍重大軍備研發產製、系統整合、專案管理及專業技術服務等工作。

國防部進一步表示，其中委託系統整合方面，凡投資金額10億元以上的重大軍備系統籌獲個案，依政府採購法105條及國家中山科學研究院設置條例第4條，由國防部技橏責核定,委由中科院統籌辦理，並負責整合國內外供應商源。

國防部說，中科院接受國軍各委託研製案或專業技術服務，法源與規定完備。且中科院數十年來一直擔負國防軍備最尖端的研究發展及產製工作，現轉型為行政法人，具組織運作彈性效率優勢。

至於監督機制，國防部說，中科院是特定公共事務目的依法所設立的機構，屬公法人組織，國防部為監督機關，且須接受立法及審監部門的監督。

國防部表示，有鑑於國防軍備多屬高端應用科技，其供應鏈攸關武器系統是否得以發揮原規畫預期的功能效益，因此必須持恆定期、不定期對供應鏈所有廠家進行動態評鑑與檢討合格名單，以留優汰劣。中科院已建置成熟的選商機制，各關鍵技術合作廠商，均參照經濟部釋商計畫、各事業供應商選商機制，經邀商試製或合作開發，並藉由實地訪廠評鑑、履約紀錄審查、檢核保密作為等程序，讓有能力的廠商透過良性競爭，成為供應鏈廠家，帶動國防產業發展。

國防部說，國防部將嚴密監督中科院，充分運用其專業能力，協助前瞻國防需求，並以機艦國造等相關指標專案的執行，結合部會資源，擴大民間參與，提升國軍整體防衛戰力。

在民進黨團主導下，日前以優先法案之姿，在立法院會透過表決強勢將「國防產業發展條例...
在民進黨團主導下，日前以優先法案之姿，在立法院會透過表決強勢將「國防產業發展條例」三讀，創設「廠商分類分級」制。圖／記者洪哲政/攝影
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國防部中科院國軍
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