國防產業發展條例立法 藍憂未興利還拿掉除弊

2019-06-02 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



民進黨立法院黨團日前以優先法案之姿，透過強勢表決在立法院三讀通過「國防產業發展條例」，創設「廠商分類分級」制，授權國防部將國內國防產業相關廠商分類分級，並作為廠商接受獎勵、是否優先被採購、優惠與協助，與擔任指定研發商的標準。有藍委認為，蔡政府急著三讀通過此案，只是想在政權可能輪替前，操縱廠商主導權，藉以掌握每年千億以上的軍備國造預算。

「國防產業發展條例」三讀條文中，第12條2項3款授權國防部將國內國防產業相關廠商分類分級，並作為廠商接受獎勵、是否優先被採購、優惠與協助；第16條中擔任指定研發商的標準，建構出「廠商分類分級」制。

當天國民黨團在表決戰落敗後，國民黨立院黨團總召江啟臣曾批評，外界對此條例的質疑，包括是否造成類似扁政府「鐽震案」或小金庫、中科院球員兼裁判、廠商分級制形同綁樁等問題，都還沒有釐清，執政黨卻堅持本會期非過不可，令人不解。