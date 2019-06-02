國防產業發展條例立法 藍憂未興利還拿掉除弊
民進黨立法院黨團日前以優先法案之姿，透過強勢表決在立法院三讀通過「國防產業發展條例」，創設「廠商分類分級」制，授權國防部將國內國防產業相關廠商分類分級，並作為廠商接受獎勵、是否優先被採購、優惠與協助，與擔任指定研發商的標準。有藍委認為，蔡政府急著三讀通過此案，只是想在政權可能輪替前，操縱廠商主導權，藉以掌握每年千億以上的軍備國造預算。
「國防產業發展條例」三讀條文中，第12條2項3款授權國防部將國內國防產業相關廠商分類分級，並作為廠商接受獎勵、是否優先被採購、優惠與協助；第16條中擔任指定研發商的標準，建構出「廠商分類分級」制。
當天國民黨團在表決戰落敗後，國民黨立院黨團總召江啟臣曾批評，外界對此條例的質疑，包括是否造成類似扁政府「鐽震案」或小金庫、中科院球員兼裁判、廠商分級制形同綁樁等問題，都還沒有釐清，執政黨卻堅持本會期非過不可，令人不解。
資深國民黨國防立委馬文君也批評，此案三讀後未來國防產業一條龍的作法，把限制和防弊機制拿掉，只有圖利特定對象，美其名說帶動國防產業發展，像之前提到的目前最困難的潛艦、還有其他船艦、飛機、車輛都可以國造，而且完全不受採購法的影響，還有什麼窒礙難行之處？蔡政府急著三讀通過，只是想在政權可能輪替前操縱廠商主導權，掌握每年千億以上的預算。她看不出此法如何興利，只是把除弊的限制都拿掉了。
留言