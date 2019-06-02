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國防廠商的分級制度涉綁標？學者：恐是多慮

2019-06-02 11:38聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院民進黨團日前以優先法案之姿，透過強勢表決在立法院三讀通過「國防產業發展條例」，創設「廠商分類分級」制，授權國防部將國內國防產業相關廠商分類分級，並作為廠商接受獎勵、是否優先被採購、優惠與協助，與擔任指定研發商的標準，引發質疑。有學者認為，將國防廠商的分級制度與綁標問題混為一談，恐是多慮。

國防院國防產業所長蘇紫雲受訪表示，國防廠商的分級制度，除了參考個民主國家的常態作法外，在一般業界，無論是公私部門，對供應商、服務商的分級也是正規作法。以金融業為例，國內合格的信用卡、金融卡等晶片卡供應商，都需經過相關的資格認證、包括生產機具、資訊設備安管、部門區隔、甚至人員動線的授權管理等都需認證才能取得不同的供應資格。

他說，即使是國人每天的食品，廠商也須依照食品法規取得認證，以確保食品安全。因此國防產業的認證也是同樣精神，且依照目前的國際趨勢觀察，供應鏈安全將是安防市場進入的關鍵，對推動台灣國防產業與國際市場接軌即為重要。

蘇紫雲表示，此法基本精神類似美國的「國防裝備法」Defense Production Act (DPA)，用以規範軍事裝備的生產與採購。川普政府在2018年並予以修訂，以契合美國現況，企圖將軍備需求與國內產業密切結合。類似的政策，包括北約的「智慧國防」(smart defence policy)、美國的「抵消戰略」(offset strategy)、中共的「軍民融合」等，將國防預算的支出，創造國內經濟產值。

他說，國防經濟效益，依照美國、法國、日本、澳洲的公開資料，軍事裝備能創造「經濟加乘」(multiplier effect )效果，約在1.7 至 3.2倍之間。台灣的「國防產業產業發展條例」主要規範軍品分級、產業參與的資格、安全查核等，符合各國相關政策與法規的法意。

蘇紫雲進一步說，由該條例看來，類似不同業種常見的分級規範，如「甲/乙級營造廠」、「甲/乙級環保廠」的資格規範與管理方式，以國防產業屬機敏性製造業觀察，國防產業條例可說合理。 未來需補強的部份，或可參考美國防部採購規範，包括職業退役軍人、少數民族、女性企業主的公司，以及中小企業、新創企業等，在國防採購計畫中，可享有一定比例的優先權，或是在大型廠商得標的軍事採購案中，規範需將一定比例的得標金額轉包予前述弱勢企業，以保障並鼓勵國防產業的多元化。

立法院民進黨團日前以優先法案之姿，透過強勢表決在立法院三讀通過「國防產業發展條例...
立法院民進黨團日前以優先法案之姿，透過強勢表決在立法院三讀通過「國防產業發展條例」，創設「廠商分類分級」制，授權國防部將國內國防產業相關廠商分類分級，並作為廠商接受獎勵、是否優先被採購、優惠與協助，與擔任指定研發商的標準，引發質疑。記者洪哲政/攝影
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立法院國防部
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