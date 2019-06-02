漁船通報共軍艦艇拿獎金 海軍：軍民同心守台灣

2019-06-02 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍司令部對全國各地漁民發出海上不明船艦通報獎勵作法，海上作業漁船只要通報在我海域內活動包括中共艦艇在內的不明艦船，備妥船隻照片、位置、舷號（船名）或艦型，通報海軍，就有機會領取1萬到3萬元獎金。海軍司令部說，相關通報及獎勵作法均已公告各地區漁會，呼籲漁民軍民同心，共同守護台灣安全。

台灣海峽近期頻有美國軍艦穿越，經常伴隨監控的共軍機艦，共軍也曾派遣艦艇在台灣東部、南部海域巡弋演訓，為鼓勵漁民通報船艦動態，海軍祭出獎勵，依照距台灣本島距離、國籍，可領取獎金。

根據海軍發布的通報獎勵辦法，通報計分3種，24海浬內發現中共艦艇可領3萬元，若是一般公務船，也有2萬元獎勵金；至於其他國籍軍艦、公務或科研船隻，則有2萬元獎金；若在24海浬外，發現中共及其它國籍公務船、軍艦，則可領取1萬元獎金。

而依獎勵作法規定，通報內容須備妥船隻照片、位置、舷號（船名）或艦型，通報漁船船籍、船長則須為我國籍，若有多艘漁船重複通報，則以首艘為優先，回傳照片並完成審核，就會立即核撥獎金入戶。

海軍透露，近期因外國、中共軍艦頻繁在台灣外海活動，蘇澳已有船長近期因此領到獎金。而若通報艦艇對象為艦型特殊具高價值性的中共艦艇，或於緊急情況下主動通報，將有機會獲加倍獎勵。

海軍司令部表示，對於海上目標，海軍均能有效監控與掌握，另為鼓勵本國籍漁船在海上捕漁作業期間遇見海上目標時主動通報，是結合全民國防、達成軍民同心，共同守護台灣安全的目標，籲請國人支持。