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雲豹甲車30鏈砲穿甲彈好威也好貴 每發7308元

2019-06-02 10:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部向美商Alliant Techsystems Operations LLC前期採購的20萬6250發穿甲彈，提供準備量產的新型雲豹「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車攜行之用，經計算每一發30鏈砲穿甲彈價格高達7308元。但國防部表示，依彈種不同，單價也不相同。

國軍預計今年開始量產新型雲豹「CM-34」30公厘鏈砲型裝步戰鬥車，國防部駐美軍事代表團上月15日以「戰備亟需」為由，採商購管道，緊急向美方採購逾40萬發30公厘穿甲彈，提供量產的新型雲豹甲車戰備攜行之用。這項標案含後續擴充，數量總計逾40萬發，預算約34億元，得標廠商將在契約生效之次日起540天內分2批交貨，標案由30鏈砲原廠美商Orbital ATK得標。漢光35號演習實兵驗證中，30鏈砲型雲豹甲車也上陣進行實彈射擊。

而據了解，此購案中國防部向美商Alliant Techsystems Operations LLC前期採購的20萬6250發穿甲彈，最後以15億731萬1403元決標，若以此計算，平均每發30鏈砲彈造價高達7308元。

但國防部表示，此案為30公厘鏈砲車型分年解繳所需攜行彈藥，屬計畫性向原廠採購穿甲彈等6項彈藥，依彈種不同單價均不相同。

國防部強調，此案為國軍重大專案，目前各項工作均符合計畫進度，祈請國人支持，落實國防自主政策。

漢光35號演習實兵驗證中，30鏈砲型雲豹甲車也上陣進行實彈射擊。國防部青年日報攝...
漢光35號演習實兵驗證中，30鏈砲型雲豹甲車也上陣進行實彈射擊。國防部青年日報攝得軍方在操演現場公布甲車未來攜行的三種彈藥，由左到右依序為高爆彈、穿甲彈與訓練彈。圖／國防部青年日報社
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