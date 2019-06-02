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總統府：台美緊密合作 有助區域穩定

2019-06-02 00:32聯合報 記者林敬殷／台北報導

總統府外觀。 圖／聯合報系資料照片
總統府外觀。 圖／聯合報系資料照片
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美國昨天公布印太戰略報告強調，美國尋求與台灣建立強勁夥伴關係；在中國對台持續施壓之際，美台夥伴關係至關重要。總統府發言人丁允恭表示，台美雙方不僅在自由、民主與人權上分享共同價值，長久以來在各領域緊密合作，對印太地區的和平、穩定與繁榮更具有相當積極的意義。

丁允恭說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，相信未來台美關係能在既有良好的基礎上有更進一步的發展，為兩國與國際社會帶來更多的助益。

外交部則表示，作為印太區域負責任的成員，政府將持續與美國等理念相近國家強化安全合作，共同對區域的長久穩定、和平、繁榮做出貢獻。

國安人士指出，整體戰略上，這份正式的官方文件代表美國印太戰略經過跨部會多月來的討論，已經正式成形。而在美方成形的最新戰略架構中，台灣被列為正式的夥伴，在整體戰略上，乃至於台美關係在政治上、安全上都有相當重要的意義。一方面這將更確立台灣在印太區域間逐漸浮現，無論在安全或經濟上的重要角色，另外一方面當然這更是新一階段台美關係的主要結構，而且將是近期持續進展的穩定而緊密的結構。

外交部指出，台灣處於中國野心擴張的最前線，承受來自中方的龐大壓力與威脅。政府將繼續遵循蔡英文總統在國安會議所做的指示綱領，嚴密防制中國對台進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以捍衛台灣得來不易的民主自由制度。

外交部表示，在台美共同紀念台灣關係法四十周年之際，美方一再公開表達對台支持，外交部表達感謝。

外交部台美關係國安會丁允恭台灣關係法
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