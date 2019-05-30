漢光演習期間 中共巡防艦在東部外海窺探？
日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）今晚發布新聞稿宣布，海上自衛隊的P-1與P-3反潛巡邏機，於本月26日（星期日）上午發現，中共海軍舷號515的「濱洲」號巡防艦（共軍稱護衛艦），由宮古島東北方南下，穿越島鏈進入西太平洋；今天（30日）再度穿越宮古島與沖繩本島之間的宮古海峽，回到東海。
這段時間正好是國軍舉行漢光35號演習的期間，我方在東部外海舉行海空操演，由海軍司令黃曙光上將親自帶隊。濱洲號的出現，相信與蒐集我方相關電子參數等情資有關。其中操演最高潮的29日，解放軍海軍航空兵還派出一架「運九」電戰機，飛出宮古海峽後向右，飛到台灣東方的空域才原路折返。
我方原訂在29日的操演中，由紀德級驅逐艦發射標準防空飛彈，目標是模擬攻擊我方海上支隊的靶機，不過最後科目取消。海軍對外的解釋是，因為天候不佳，海面風浪大，無法順利放出靶機；至於是否與避免被共軍截收電子情報有關，外就不得而知。
濱州艦是中共解放軍第23艘054A型飛彈護衛艦，艦名取自山東省濱州市，滿載排水量4000噸，性能與國軍的成功（派里）級相去不遠。濱洲艦由上海滬東造船廠建造，2015年12月13日下水，2016年12月29日在浙江舟山的定海軍港成軍，服役於東海艦隊。
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