漢光35號演習進行反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」

相關新聞
鼓勵生育 國軍任職半年可育嬰留職停薪 年約千人受惠2019-05-30 12:06
影／國軍爆性醜聞 藍委呼籲蔡總統不要只忙著初選2019-05-30 11:47
屏東三軍聯合演訓 1.4萬發彈藥齊射場面壯觀2019-05-30 11:35
國防部背書 30機砲型雲豹甲車將成捍衛台海新戰力2019-05-30 10:49
八吋自走砲 全女性砲班成焦點2019-05-30 10:24
屏東三軍聯合灘岸殲敵演訓 兩大亮點一次看2019-05-30 08:46
漢光演習最大規模操演 恆春半島聯合灘岸殲敵2019-05-30 07:52
影／漢光演習第三天 陸海空軍全出動 畫面精彩2019-05-30 00:57
漢光演習／金門兩棲秀突襲戰技 蔡總統新竹視導實兵對抗2019-05-30 00:23
海軍醜聞！ 酒後欲性侵女軍官 鳳陽艦長撤職2019-05-30 00:22
中部今下午萬安演習 未配合交管、避難可罰3~15萬元2019-05-29 23:13
蔡總統：演習視同作戰 要將意外事故降到最低2019-05-29 20:34
影／漢光演習有看頭 兩棲營演練特攻突擊作戰2019-05-29 19:46
海軍爆醜聞 前府發言人怒籲：蔡總統出面整飭軍紀2019-05-29 19:39
中共電戰機 同時出宮古與對馬海峽2019-05-29 19:29
中部萬安演習明下午實施 南投各交流道「准下不准上」2019-05-29 18:59
海軍鳳陽艦長意圖性侵女軍官 基隆憲兵隊：偵辦中2019-05-29 18:08
影／漢光演習湖口營區登場 蔡英文著全套迷彩服視導2019-05-29 18:06
蔡英文心疼湖口演習傷兵 親赴醫院探視頒慰問金2019-05-29 18:04
蔡英文國軍醫院探視傷者 聽到「總統好」開心離去2019-05-29 17:03
國軍近年最大性醜聞 上校艦長性侵女部屬被撤職2019-05-29 16:35
漢光演習第三天 蔡英文赴湖口視導實兵操演2019-05-29 16:23
蔡總統視導聯合反機降作戰操演 將探視542意外傷兵2019-05-29 15:54
鳳陽艦長酒後違反兩性營規 遭撤職依法偵辦2019-05-29 12:17
憲兵指揮部雲豹神兵快速機動 模擬壓制空降敵軍2019-05-29 12:00
國防部：過去十年採購經清查 無受美制裁企業2019-05-29 11:51
漢光演習動員民力 台南亞洲航空投入軍機搶修2019-05-29 00:39
戰術輪車撞廢崗哨 15官兵傷2019-05-29 00:24
軍機戰備道起降 軍事迷租屋頂、吊車搶位置2019-05-29 00:16
漢光演習戰機國道起降 民眾「感動」2019-05-29 00:13
影／空軍戰備道起降 陸航直升機是幕後英雄2019-05-29 00:03
國軍再推新式野戰口糧 兩關鍵內容口味升級獲好評2019-05-28 23:52
漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈2019-05-28 20:53
陸軍湖口營區中戰肇事 不影響聯合反機降作戰對抗操演2019-05-28 18:48
漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫2019-05-28 17:54
AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻2019-05-28 17:12
漢光演習／戰備道起降操演 蔡政府任內首次2019-05-28 14:31
影／天公伯有保庇！戰機演練後彰化才雷雨交加2019-05-28 13:42
經國號的這個巧合 AIT也發文讚嘆2019-05-28 12:16
熱門文章
賞何志偉巴掌 沈智慧：他在我胸前磨蹭2019-05-29 19:41
國軍近年最大性醜聞 上校艦長性侵女部屬被撤職2019-05-29 16:35
價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到2019-05-29 18:46
最新民調！ 柯文哲稱霸「三腳督」2019-05-30 10:41
再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋2019-05-29 14:15
吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人2019-05-30 10:20
中部萬安演習明下午實施 南投各交流道「准下不准上」2019-05-29 18:59
綠修初選辦法 賴清德批粗暴：被修改的是民主2019-05-29 23:35
綠中執會通過初選民調手機市話各半 納韓國瑜、柯文哲2019-05-29 15:56
民進黨通過初選方案 林俊憲：賴清德深切遺憾2019-05-29 19:41
綠總統初選共識決？賴大反彈「修改民主傷害黨」2019-05-30 00:56
臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？2019-05-30 10:32
新聞眼／柯建銘會前一通電話 賴清德點頭關鍵2019-05-30 00:39
六一挺韓看不到？造勢必備道具 卻因「這理由」被禁掉2019-05-30 09:00
軍公教年改 韓國瑜主張恢復政府承諾2019-05-30 01:06
郭台銘：如果韓國瑜約他 樂意參加6月1日韓粉凱道造勢2019-05-29 18:33
批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》2019-05-30 08:37
惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元2019-05-30 10:34
調查採訪／高山仰「止」？誰卡住山岳觀光2019-05-30 00:59
海軍鳳陽艦長意圖性侵女軍官 基隆憲兵隊：偵辦中2019-05-29 18:08
環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫2019-05-30 08:00
韓國瑜競選團隊出爐？ 董念台：庶民韓國瑜不見了！2019-05-30 09:52
綠營總統初選納50%手機民調 學者：可尊重一下專業嗎？2019-05-30 07:43
消滅惡房東 蘇貞昌：6月1日起電費不得超收 押金最多2個月2019-05-30 10:08
整理民代扭曲同婚 竟發現都是這政黨2019-05-29 18:55
賴清德嘆傷黨傷民主 林濁水：未沒收初選算萬幸了2019-05-30 00:24
韓國瑜自爆打韓小組 黃光芹：想像的暴力比暴力更可怕2019-05-30 09:27
館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力2019-05-30 11:21
影／打垮韓國瑜藍營2020無勝算？ 吳敦義：每位都是寶2019-05-29 16:22
影／漢光演習第三天 陸海空軍全出動 畫面精彩2019-05-30 00:57
議員爆競選口號 柯文哲：這麼難聽、好像是朱立倫口號2019-05-29 18:12
鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人2019-05-30 12:23
八吋自走砲 全女性砲班成焦點2019-05-30 10:24
漢光演習最大規模操演 恆春半島聯合灘岸殲敵2019-05-30 07:52
海軍醜聞！ 酒後欲性侵女軍官 鳳陽艦長撤職2019-05-30 00:22
海軍爆醜聞 前府發言人怒籲：蔡總統出面整飭軍紀2019-05-29 19:39
號召桃機「喝咖啡」 Uber司機卻未現身2019-05-29 22:22
中共電戰機 同時出宮古與對馬海峽2019-05-29 19:29
質疑扁批示3大案永久保密 施明德：等待蔡總統解密2019-05-29 17:22
外交官輕生 議員爆：市刑大掌握發文網友idcc身分2019-05-29 23:51
留言