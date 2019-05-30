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漢光35號演習進行反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」

2019-05-30 11:53聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

國軍第四作戰區（陸軍第八軍團）配合國軍漢光35號演習，上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，進行F-16拋炸彈與拋射熱焰彈、AH-64E阿帕契攻擊直升機發射地獄火飛彈、火箭彈發射、拋射熱焰彈掩護脫離戰場等演練，陸地上的CM22迫砲車（120公釐）、M109A2自走砲（155公釐）、M110A2自走砲（203公釐），對目標區發動集火射擊，八吋自走砲全女性砲班成為矚目焦點。

國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實...
國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，發射M110A2自走砲（203公釐）。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實...
國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，AH-64E阿帕契攻擊直升機發射地獄火飛彈。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實...
國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，CM11行進間射擊海上目標。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，AH-64攻擊直升機拋射熱焰彈掩護脫離戰場。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，八吋自走砲全女性砲班成焦點。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，Ｆ16拋射熱焰彈掩護脫離戰場。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，發射標槍飛彈。記者蘇健忠／攝影
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國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實...
國軍漢光35號演習上午在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，CM34雲豹甲車（左下）以「30公厘機砲」射擊目標（右上）。記者蘇健忠／攝影
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