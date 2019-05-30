八吋自走砲 全女性砲班成焦點

2019-05-30 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



八吋自走砲 全女性砲班成焦點。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

位於台灣南部的國軍第四作戰區（陸軍第八軍團），配合國軍漢光35號演習，今天在屏東枋山鄉滿豐海岸，舉行大規模的反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。其中軍團轄下43砲兵指揮部砲一營所屬，一個由9名女性組成的M110A2自走砲班，自然也成為現場焦點。

43砲指部的這個「女生班」，在去年8月軍團舉行的反登陸操演中，就曾經亮相，從砲長、自走砲駕駛到所有砲手，全都是女性士兵。不過去年參加操演的第一任砲長洪珮瑜中士，現在已由下士張佳瑩接任。張佳瑩表示，作為八軍團唯一的全女性砲班，9位姊妹都很清楚自己的表現，會成為外界的關注重心，只有持續強化戰訓本務，才能證明保家衛國沒有男女之分。

M110A2自走砲口徑8英吋（203公釐），是金馬外島固定陣地的240公釐M1榴彈砲之外，國軍現役口徑最大的火砲。使用標準M106榴彈時，最大射程22.9公里，如果使用M650火箭推進榴彈，可達30公里。由於每枚砲彈重量將近100公斤，因此自走砲配有自動裝彈機，國軍也自製具有吊臂的CM24彈藥車，搭配砲車使用。

不過，43砲指部的「女砲班」並非國軍創舉。去年5月時，國防部軍聞社就報導，澎防部混合砲兵營有一個105公釐的M101A1「女生班」，由7名女性士官兵組成。當時陸軍表示，女性官兵占全員比例已達一成以上，為了管理便利等因素，因此將這個砲班全部安插女兵。至於未來是否繼續維持，還要看單位人員的調動狀況而定。