漢光演習最大規模操演 恆春半島聯合灘岸殲敵

2019-05-30 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



AH-64直升機發射火焰彈。圖/軍聞社 分享 facebook

國軍漢光35號演習實兵科目進入第四天，今天上午在屏東枋山鄉的滿豐舉行大規模的反登陸火力射擊。從假想敵登陸艦隊的泊地，到接近海岸線的防護射擊，總共進行高達20波次的重層反擊。

除了當地防衛區所屬的陸軍第八軍團之外，海、空軍也都參與，官兵合計超過3000人，是今年漢光演習對外公開科目中，規模最大的一場。

今天的操演由國防部長嚴德發主持，與前天（28日）的國道起降操演一樣，外交部國傳司也都派員陪同來台採訪的國際媒體南下。先前地方傳出，蔡英文總統將要南親臨視導，不過最後決定不出席。府方於28日宣布，總統29日將視導在新竹湖口舉行的陸軍反機降操演，並且邀請媒體隨行採訪。軍方官員表示，部隊也是直到28日，才得知第二天臨時增加總統視導與媒體採訪，因此緊急配合增加了部分科目。

整場反登陸操演的射擊時間為34分鐘，包括高達20波次的射擊。首先進行的第一階段「聯合泊地攻擊」，攻擊範圍在離岸10-6公里處。在RF-16偵察機進行偵察後，由空軍經國號與F-16戰鬥機，以及海軍濟陽級巡防艦、光六飛彈快艇，陸軍雷霆2000多管火箭，對假想的敵船團發動攻擊。

第二階段「反舟波射擊」，包括以AH-1W超級眼鏡蛇、AH-64E阿帕契攻擊直升機，以多管火箭、地獄火飛彈等武器，對海上靶船進行射擊。陸地上的CM22迫砲車（120公釐）、M109A2自走砲（155公釐）、M110A2自走砲（203公釐），也開火對6~4.6公里的目標區，發動集火射擊。

第三階段「灘岸火殲」，除了上述火砲繼續進行射擊外，包括以FGM-148標槍飛彈、M107A1重型狙擊槍，射擊800-1000公尺的點目標。CM11戰車運用105公釐主砲，CM34雲豹裝甲車使用30公釐鏈砲，射擊1000-1200公尺的靶標。雲豹裝甲車當中，裝用40公釐榴彈機槍與7.62公釐機槍的CM32/CM33已經服役一段時間，裝置30公釐美製ATK鏈砲的CM34，量產作業已經開始，這次正式在演訓中亮相。