影／漢光演習第三天 陸海空軍全出動 畫面精彩

2019-05-30 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



29日是國軍漢光35號演習實兵科目的第三天，晚間國防部所屬軍聞社發布了一整天的影片集錦，以69秒鐘概述本日的演習概要。

在花蓮外海，海軍艦隊舉行「聯合濱海決勝作戰」操演，由司令黃曙光親自帶隊，包括紀德級、派里級、拉法葉級、諾克斯級等四種主力艦艇，以及沱江、錦江級飛彈巡邏艦、光華六號飛彈快艇等，都納編特遣支隊，進行防空、反水面、攻潛等操演。比起一星期前（22日），軍方堅稱「不算漢光」的戰備操演，流程基本相同，但增加部分科目，包括海虎號潛艦上浮等，操演海域的風浪也比22日更大。另外，旗艦「基隆」號（DDG-1801）原訂要射擊標準防空飛彈，最後卻未實施。官方說法是天候不佳，影響靶機施放，至於與中共海軍航空兵的「運九」電戰機飛越宮古海峽是否有關，外界不得而知。

凌晨在台北松山機場，則由憲兵執行「反空機降實兵演練」，模擬敵軍實施空降突襲，企圖奪占機場，機場防衛部隊與應援兵力實施聯合打擊。位於基隆河對岸的憲兵239營雲豹裝甲車，快速機動衝入機場，第一時間壓制敵軍。