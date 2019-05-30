漢光演習／金門兩棲秀突襲戰技 蔡總統新竹視導實兵對抗

國軍漢光卅五號演習金門場昨天在料羅灣登場，金防部安排被譽為「地表最強悍部隊」之一的金門兩棲偵察營執行滲透突擊作戰演練，展演高空垂降、海上滲透、岸際接敵、特種爆破等戰術，還有爆破等震撼畫面。

昨天演習模擬重要目標遭敵軍占領，金防部兩棲偵察營弟兄潛入位於料羅灣旁假想的八二據點碉堡襲殺敵軍，並以炸藥炸毀敵軍通信指揮中樞；撤離時面臨敵軍支援部隊火力壓制，官士兵利用繩索垂降、爆破阻絕及戰術隊形，配合兩棲快艇海上火力支援成功撤離。

國軍年度漢光演習昨登場，金門兩棲營演練絕壁攀降。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

兩棲營成軍以來曾多次深入敵後執行滲透、突擊、破壞，尤其在兩岸對峙期更博得「神出鬼沒、聞風喪膽」美名，堪稱國軍最精銳、最有戰力部隊。

漢光演習第三天，陸軍湖口營區進行北部地區實兵對抗操演，陸軍裝甲五四二旅戰車戰鬥隊展現反制敵機降能力。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

另外，蔡英文總統昨天前往新竹湖口營區視導漢光演習北部地區實兵對抗演練，驗證陸軍裝甲五四二旅戰車戰鬥隊指管機制及反制敵機降能力；這次操演有二百多位官兵及阿帕契直升機（AH-64E)、黑鷹直升機（AH-1W）、CM11戰車等九項卅四件武器參演。

蔡總統（右）昨親赴醫院探望、頒發慰問金給受傷士兵。 圖／總統府提供 分享 facebook

蔡英文之後到新竹、桃園軍醫院探視前天軍卡撞崗哨受傷的演習士兵並頒發慰問金，蔡英文說，幸好士兵們情況好轉，還是很心疼他們，特別為他們打氣加油，希望能快點好起來。

蔡總統也在臉書表示，演習視同作戰，透過「從嚴從難」演習強度，才能實際測試戰力、有效確保家園安全，但也提醒國軍弟兄姊妹，做好整備才能將意外事故降到最低，也請國人給國軍官兵鼓勵。