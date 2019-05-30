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海軍醜聞！ 酒後欲性侵女軍官 鳳陽艦長撤職

2019-05-30 00:22聯合報 記者程嘉文邱瑞杰／連線報導

海軍爆發近年最嚴重性醜聞，鳳陽艦呂姓艦長涉嫌意圖性侵女少尉被撤職；圖為鳳陽艦日前...
海軍爆發近年最嚴重性醜聞，鳳陽艦呂姓艦長涉嫌意圖性侵女少尉被撤職；圖為鳳陽艦日前泊靠基隆港碼頭。圖／林姓讀者提供
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海軍鳳陽艦呂姓上校艦長，廿二日完成海上演訓後邀幹部餐敘，涉嫌酒後將女軍官帶往旅館意圖性侵；海軍接獲訊息後調查，將全案移送法辦，人評會也火速裁定將呂撤職，呂將無法領取退伍給與。

海軍官員透露，巡防艦鳳陽號先前輪值擔任台灣東北海域的偵巡任務，因漢光演習將屆，連續多日在海上巡弋，艦上官士兵一段時間都沒法休假，因此廿二日利用停靠基隆港機會，在營外餐廳餐敘。

據了解，這場餐敘除慰勞幹部辛勞，同時也歡送即將調任的人員。當天氣氛熱烈，與會者都喝了不少酒，被害女軍官不勝酒力醉倒。餐會結束後，呂姓艦長表示要送女幹部回艦上，不料卻帶往附近的汽車旅館企圖性侵。

女方驚醒後情緒崩潰，堅持向長官提告。海軍艦指部得知消息，立即通知基隆憲兵隊，同時由政戰監察人員展開行政調查。

由於呂姓艦長承認酒後行為不當，海軍司令黃曙光本月廿五日下令，鳳陽艦所屬戰隊長直接到艦上接管指揮權，將呂姓上校帶回看管；艦上輔導長也因未能注意狀況，避免事件發生，連帶遭到調職處分。

艦隊指揮部強調，黃曙光司令於民國一○六年宣布實施「清流專案」，官兵如果重大違紀或是犯法，不分階級高低，一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。

海軍漢光演習基隆港軍艦性侵
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