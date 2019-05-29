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影／漢光演習有看頭 兩棲營演練特攻突擊作戰

2019-05-29 19:46聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

國軍年度漢光演習從今起展開為期5天的攻防演練，金防部特別安排被譽為「地表最強悍部隊」的兩棲偵察營執行滲透突擊作戰任務，兩棲鐵漢展演高空垂降、海上滲透、岸際接敵、特種爆破等戰術，演習精采，還有爆破等震撼畫面，展現兩棲營官兵平日訓練有素的戰技。

「漢光35號」演習金門場今天在料羅灣金防部82據點登場，此次是以模擬實戰中重要目標遭敵占領後建立通信指揮設施，負有癱瘓敵指揮中樞，以策應友軍作戰任務之目的，重點在於「海上滲透，岸際接敵，目標突擊，特種爆破與敵火下撤離」。

營部連連長少校徐昆德表示，兩棲特種作戰是未來防衛作戰一環，此次演練在於驗證突擊快艇在海上滲透及運用突擊快艇海上機槍火力掩護官兵撤退，以驗證官兵作戰基礎。

今天的演練，是首次以開闊南海面沙岸地形直接搶灘登陸，除考驗兩棲官兵能否嫻熟運用戰術動作以及破障能力外，也必須克服戰場環境下相互通聯指揮的受限，才能有效達成上級交付的命令。

戰技純熟的兩棲偵察營弟兄在相互掩護協助下，成功潛入位於料羅灣旁假想之八二據點碉堡，將敵軍迅速襲殺，並以TNT炸藥炸毀敵之通信指揮中樞，嫻熟戰術動作及破障能力，充份展現弟兄平時精實訓練的成果。

國軍年度漢光演習登場，兩棲營演練絕壁攀降。記者蔡家蓁／攝影
國軍年度漢光演習登場，兩棲營演練絕壁攀降。記者蔡家蓁／攝影
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兩棲營堪稱國軍最精銳、最有戰力的部隊，各項演練，相當精彩逼真。記者蔡家蓁／攝影
兩棲營堪稱國軍最精銳、最有戰力的部隊，各項演練，相當精彩逼真。記者蔡家蓁／攝影
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「漢光35號」演習金門場今天登場，金防部機步營部隊參加演訓，展現平日的訓練成果。...
「漢光35號」演習金門場今天登場，金防部機步營部隊參加演訓，展現平日的訓練成果。圖／金防部提供
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漢光演習南海國軍
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