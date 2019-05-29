中共電戰機 同時出宮古與對馬海峽

2019-05-29 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）今天宣布，中共解放軍派出兩架電戰機，分別經由對馬海峽進入日本海，由宮古海峽進入台灣東方的西太平洋。

由日方發布的照片顯示，進入日本海的是一架中共空軍的運八電戰機，飛到台灣東方的是一架海軍的運九電戰機。