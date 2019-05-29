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國軍近年最大性醜聞 上校艦長性侵女部屬被撤職

2019-05-29 16:35聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍正在進行漢光卅五號大演習，卻在演習前的「精神戰力周」，發生近年最嚴重的性醜聞：海軍「鳳陽」號巡防艦（FFG-993），22日晚間舉辦幹部餐敘，呂姓上校艦長卻涉及酒後亂性，將一名年輕女軍官帶往旅館意圖性侵。海軍得知案件後，25日直接派員到艦上將呂姓艦長「拔官」，除了移送法辦之外，並且經人評會裁定撤職，未來無法領取退伍給與。

海軍官員透露，鳳陽艦先前輪值擔任台灣東北海域的偵巡任務，長期在海上巡弋，加上又有軍官即將調任，因此利用停靠基隆港的機會，於22日晚間在營外的餐廳舉行餐敘。當天氣氛熱烈，與會者都喝了不少的酒，被害人也不勝酒力醉倒。餐會結束後，呂姓艦長表示，自己可將醉酒的女軍官送回船上。其他幹部不疑有他，紛紛自行返艦。

不料呂姓上校卻將女軍官帶往附近的汽車旅館，並且意圖性侵。女方驚醒後情緒崩潰，堅持向長官提告。海軍艦指部立即通知憲兵隊到場偵辦，並同步派出政戰監察人員進行調查。由於艦長事後坦承酒後行為不當，海軍司令黃曙光因此下令，於25日直接下令鳳陽艦所屬戰隊長，到艦上接管指揮權，將呂上校帶回所屬艦隊看管。艦上輔導長也因未能注意狀況，避免事件發生，連帶遭到調職處分。

艦隊指揮部強調，海軍自民國106年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。

鳳陽艦資料照。記者程嘉文／攝影
鳳陽艦資料照。記者程嘉文／攝影
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海軍演習性侵
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